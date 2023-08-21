Окупанти погрожують херсонцям у соцмережах фізичною розправою

Російські окупанти на блокпості. Фото: росЗМІ

В соціальних мережах російські окупанти розсилають жителям Херсона погрозливі повідомлення, де йдеться про можливу фізичну розправу. Вони пропонують уникнути її, сповістивши про "нацистів" у місті.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

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"Таким чином р*шисти намагаються отримати інформацію щодо розташування українських військових на Херсонщині, а також щодо партизанського руху на ТОТ (тимчасово окупованих територіях. — Ред.)", — йдеться в повідомленні.

У ЦПД закликають не піддаватися, а також нагадують, що співпраця з ворогом карається, адже прирівнюється до державної зради. Таким чином за цей злочин можуть позбавити волі до 15 років або ж довічно ув'язнити.

Окупанти погрожують херсонцям у соцмережах. Фото: t.me/CenterCounteringDisinformation

Джерело: t.me/CenterCounteringDisinformation

Нагадаємо, що окупаційна адміністрація Маріуполя розробила "план розвитку" міста. Він передбачає збільшення його населення приблизно до 300 тисяч шляхом завезення російських мігрантів.

Також ми писали, що мер Мелітополя Іван Федоров пояснив, чому російські окупанти надто піклуються про здоров'я свого керівництва. За словами міського голови, в окупантів "коротка лава запасних, а колаборантам вони не довіряють.