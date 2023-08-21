Оккупанты угрожают херсонцам в соцсетях физической расправой

Российские оккупанты на блокпосте. Фото: росСМИ

В социальных сетях российские оккупанты рассылают жителям Херсона угрожающие сообщения, где речь идет о возможной физической расправе. Они предлагают избежать ее, известив о "нацистах" в городе.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

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"Таким образом р*шисты пытаются получить информацию о расположении украинских военных на Херсонщине, а также о партизанском движении на ВОТ (временно оккупированных территориях. — Ред.)", — говорится в сообщении.

В ЦПД призывают не поддаваться, а также напоминают, что сотрудничество с врагом наказывается, ведь приравнивается к государственной измене. Таким образом за это преступление могут лишить свободы до 15 лет или пожизненно заключить в тюрьму.

Оккупанты угрожают херсонцам в соцсетях. Фото: t.me/CenterCounteringDisinformation

Источник: t.me/CenterCounteringDisinformation

Напомним, что оккупационная администрация Мариуполя разработала "план развития" города. Он предполагает увеличение его населения примерно до 300 тысяч путем завоза российских мигрантов.

Также мы писали, что мэр Мелитополя Иван Федоров объяснил, почему российские оккупанты слишком заботятся о здоровье своего руководства. По словам городского головы, у оккупантов "короткая скамья запасных", а коллаборантам они не доверяют.