Окупанти показали момент удару по українським військовим 128-ї бригади

Вибух внаслідок російського удару по українським військовим 128-ї бригади. Фото: скриншот

Російські окупанти показали моторошний удар ракетою "Іскандер" по українських військових 128-ї бригади. Бійців зібрало командування на шикування для нагородження.

Відео поширилося в Telegram-каналі.

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Удар по 128-й бригаді

Ворог опублікував відео, на якому показав, як їхній безпілотник літав над місцем запланованої зустрічі військових 128-ї бригади. Саме там повинно було відбутися нагородження.

Внаслідок російського удару загинули понад 20 осіб. Очільник Міноборони Рустем Умєров доручив провести повну перевірку за фактом загибелі військовослужбовців.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація, що у прифронтовому селі на Запоріжжі російська ракета поцілила по скупченню військових 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Їх вишикували для урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії.

Також ми писали, що у СтратКомі ЗСУ підтвердили трагічну загибель військових внаслідок удару РФ на Запоріжжі. Також внаслідок російської атаки було поранено і місцевих жителів.