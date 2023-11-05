Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2023 arrow Окупанти показали момент удару по українським військовим 128-ї бригади arrow

Окупанти показали момент удару по українським військовим 128-ї бригади

5 листопада 2023 12:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти показали момент удару по українським військовим 128-ї бригади
Вибух внаслідок російського удару по українським військовим 128-ї бригади. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти показали моторошний удар ракетою "Іскандер" по українських військових 128-ї бригади. Бійців зібрало командування на шикування для нагородження.

Відео поширилося в Telegram-каналі.

Читайте також:

Увага! Відео 18+!

Удар по 128-й бригаді

Ворог опублікував відео, на якому показав, як їхній безпілотник літав над місцем запланованої зустрічі військових 128-ї бригади. Саме там повинно було відбутися нагородження.

Внаслідок російського удару загинули понад 20 осіб. Очільник Міноборони Рустем Умєров доручив провести повну перевірку за фактом загибелі військовослужбовців.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація, що у прифронтовому селі на Запоріжжі російська ракета поцілила по скупченню військових 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Їх вишикували для урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії.

Також ми писали, що у СтратКомі ЗСУ підтвердили трагічну загибель військових внаслідок удару РФ на Запоріжжі. Також внаслідок російської атаки було поранено і місцевих жителів. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі