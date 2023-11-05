Окупанти показали момент удару по українським військовим 128-ї бригади
Російські окупанти показали моторошний удар ракетою "Іскандер" по українських військових 128-ї бригади. Бійців зібрало командування на шикування для нагородження.
Відео поширилося в Telegram-каналі.
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Удар по 128-й бригаді
Ворог опублікував відео, на якому показав, як їхній безпілотник літав над місцем запланованої зустрічі військових 128-ї бригади. Саме там повинно було відбутися нагородження.
Внаслідок російського удару загинули понад 20 осіб. Очільник Міноборони Рустем Умєров доручив провести повну перевірку за фактом загибелі військовослужбовців.
Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація, що у прифронтовому селі на Запоріжжі російська ракета поцілила по скупченню військових 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Їх вишикували для урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії.
Також ми писали, що у СтратКомі ЗСУ підтвердили трагічну загибель військових внаслідок удару РФ на Запоріжжі. Також внаслідок російської атаки було поранено і місцевих жителів.
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