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Оккупанты показали момент удара по украинским военным 128-й бригады

5 ноября 2023 12:19
обновлено: 13:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты показали момент удара по украинским военным 128-й бригады
Взрыв в результате российского удара по украинским военным 128-й бригады. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты показали жуткий удар ракетой "Искандер" по украинским военным 128-й бригаде. Бойцов собрало командование на построение для награждения.

Видео распространилось в Telegram-канале.

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Удар по 128-й бригаде

Враг опубликовал видео, на котором показал, как их беспилотник летал над местом запланированной встречи военных 128-й бригады. Там должно было состояться награждение.

В результате российского удара погибли более 20 человек. Глава Минобороны Рустем Умеров поручил провести полную проверку по факту гибели военнослужащих.

Обновлено. Народный депутат Алексей Кучеренко сообщил, что российские оккупанты убили 28 военных и ранили еще 53.

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Пост Кучеренко. Фото: скриншот

Напомним, в СМИ появилась информация, что в прифронтовом селе в Запорожье российская ракета попала по скоплению военных 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Их выстроили для торжеств ко Дню ракетных войск и артиллерии.

Также мы писали, что в СтратКоме ВСУ подтвердили трагическую гибель военных в результате удара РФ на Запорожье. Также в результате российской атаки были ранены и местные жители.

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