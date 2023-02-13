Загарбники атакували залізничні колії на Херсонщині — як курсуватимуть потяги

Потяги тимчасово їхатимуть лише до Миколаєва

Російські окупаційні війська чи не щодня обстрілюють Херсонщину. Цього разу загарбники атакували залізничні колії Укрзалізниці.

Про це інформує Херсонська міська рада.

Що відомо

Так, за інформацією міськради, з опівночі армія росії п'ять разів обстріляла Херсонську громаду. Під ворожим вогнем перебувала Антонівка, центр, Таврійський та Шуменський мікрорайони.

"Обстрілами зруйновано залізничну колію, через що тимчасово зупинено пасажирське сполучення з вокзалом Херсон — потяги зупиняються у м. Миколаєві", — йдеться у повідомленні.

Саму колію обіцяють відновити вже за один-два дні. Зараз же з Херсона до Миколаєва курсують автобуси, які перевозять пасажирів Укрзалізниці.

Наразі відомо, що внаслідок обстрілів загинула одна цивільна людина. Також знищена будівля на території виробничої бази.

Як курсуватимуть потяги

Через атаку зі сторони росії, тимчасово кінцевою зупинкою поїзда Київ-Херсон стане Миколаїв. Наразі на місці пошкоджень ведуться ремонтні роботи.

Своєю чергою в Укрзалізниці розповіли, що отримали додаткові автобуси від Миколаївської ОДА, тому пасажирів з поїзда 102/101 Київ-Херсон доставлять до кінцевої станції набагато скоріше.

Зазначається, що ці ж автобуси очікуватимуть на пасажирів поїзда 110/109 Львів-Херсон:

на вокзалі у Миколаєві, щоб доставити до Херсона;

на вокзалі у Херсоні для херсонців, що очікуватимуть на посадку на цей поїзд близько 14:00.

Нагадаємо, напередодні російські окупаційні війська вчергове атакували будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. На щастя, жертв серед цивільного населення не було.

Варто зауважити, що адміністрацію вже обстрілювали 15 та 19 грудня.