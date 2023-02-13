Загарбники завезли на окуповану територію Херсонщини близько 200 росгвардійців

Через росгвардійців у населених пунктах обмежили пересування

На базу відпочинку "Чайка", що у Лазурному, окупанти завезли близько 200 військовослужбовців росгвардії. Вони мають проводити посилені контрдиверсійні заходи на окупованій Херсонщині.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Що відомо

Для проведення так званих контрдиверсійних заходів загарбники привезли до окупованої Херсонщини близько 200 військовослужбовців росгвардії. Розмістили бійців армії рф на базі відпочинку "Чайка", що у Лазурному.

"Для безпеки окупантів у селищі обмежено пересування місцевих жителів", — зазначають у Генштабі ЗСУ.

Втім це і не дивно, адже на окупованих територіях активно діє партизанський рух.

Раніше ми писали, що на окупованих територіях Херсонської області загарбники влаштовують фільтраційні заходи щодо мирного населення. В першу чергу це стосується тих, хто працював в українських державних установах та відмовляється співпрацювати з російською окупаційною адміністрацією і виходити на роботу.

Крім того, загарбники погрожують, що особи, які до березня не отримають російські паспорти, автоматично підпадатимуть під фільтраційні заходи.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що окупанти на Херсонщині відбирають у цивільних автівки. Зазначимо, що це вже не перша інформація від Генштабу ЗСУ, що окупанти привласнюють собі майно українців.

Так, 2 січня у відомстві розповідали, що загарбники на окупованій Херсонщині збирають інформацію про осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, та вилучають у них автомобільний транспорт і товари.