Захватчики атаковали железнодорожные пути на Херсонщине — как будут курсировать поезда

Поезда временно едут только к Николаеву

Российские оккупационные войска ежедневно обстреливают Херсонщину. На этот раз захватчики атаковали железнодорожные пути Укрзализныци.

Об этом информирует Херсонский городской совет.

Что известно

Так, по информации горсовета, с полуночи армия россии пять раз обстреляла Херсонскую общину. Под вражеским огнем находилась Антоновка, центр, Таврический и Шуменский микрорайоны.

"Обстрелами разрушен железнодорожный путь, из-за чего временно остановлено пассажирское сообщение с вокзалом Херсон — поезда останавливаются в г. Николаеве", — говорится в сообщении.

Сами колии обещают восстановить уже через один-два дня. Сейчас же из Херсона в Николаев курсируют автобусы, перевозящие пассажиров Укрзализныци.

Известно, что в результате обстрелов погиб один гражданский. Также уничтожено здание на территории производственной базы.

Как будут курсировать поезда

Из-за атаки со стороны россии, временно конечной остановкой поезда Киев-Херсон станет Николаев. В настоящее время на месте повреждений ведутся ремонтные работы.

В свою очередь в Укрзализныце рассказали, что получили дополнительные автобусы от Николаевской ОГА, поэтому пассажиров из поезда 102/101 Киев-Херсон доставят на конечную станцию гораздо быстрее.

Отмечается, что эти же автобусы будут ожидать пассажиров поезда 110/109 Львов-Херсон:

на вокзале в Николаеве, чтобы доставить в Херсон;

на вокзале в Херсоне для херсонцев, ожидающих посадку на этот поезд около 14:00.

Напомним, накануне российские оккупационные войска в очередной раз атаковали здание Херсонской областной государственной администрации. К счастью, жертв среди гражданского населения не было.

Следует отметить, что администрацию уже обстреливали 15 и 19 декабря.