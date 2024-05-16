Окупанти посилили штурм у кількох населених пунктах, — новий звіт Генштабу ЗСУ

Українські військові. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти намагаються атакувати позиції українських військ у районі Вовчанська та Липці на Харківщині. Кількість зіткнень за сьогодні зросла до 79.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у четвер, 16 травня.

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Ситуація на Харківському напрямку 16 травня

Українські війська продовжують чинити опір ворожій навалі на Харківщині. З початку доби російські окупанти п'ять разів атакували позиції українських військ. Ворог намагається штурмувати українські війська у районі міста Вовчанськ та атакує у Липцях. Також постраждали населені пункти Веселе та Уді.

Протягом цього напрямку противник втратив 35 окупантів вбитими та пораненими, а українські військові також знищили 14 одиниць ворожої техніки.

Скриншот допису Генштабу

Ситуація на напрямках фронту

Ворог продовжує наступальні дії. На цей час доби найбільша активність спостерігається на Покровському напрямку. Окупанти продовжують нарощувати зусилля на цьому напрямку. Тут кількість бойових зіткнень зросла до 30. В районі населеного пункту Уманське працювала ворожа авіація.

На Куп’янському напрямку додалась ще одна атака ворога. Станом на цей час загалом тут відбулося чотири боєзіткнення.

На Лиманському напрямку окупанти дещо наростили інтенсивність бойові дії. Кількість атак зросла до пʼяти, одна з яких ще триває.

На Краматорському напрямку ворог 13 разів намагався прорвати нашу оборону, в районі Часового Яру завдав авіаційного удару.

На Курахівському напрямку російські війська вісім разів намагалися проводити штурмові дії. Сили оборони успішно відбили всі атаки неподалік Костянтинівки, Новомихайлівки та Красногорівки.

На Времівському напрямку ворог вісім разів здійснював спроби потіснити наші підрозділи із займаних позицій біля Старомайорського, Микільського та Урожайного. Загарбники отримали гідну відсіч та відійшли.

На Придніпровському напрямку окупанти не полишають спроб вибити українських захисників з Кринок. З початку доби російські окупанти шість разів атакували наші позиції, зазнали втрат і відійшли. Дані уточнюються.

На інших напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, росіяни посилюють атаки на Харківщині. Полонений військовий армії РФ розповів, що перед ними було поставлене завдання зайняти Вовчанськ за два дні.

До слова, станом на вечір 15 травня на Харківському напрямку інтенсивність бойових дій зросла. У Вовчанську тривали вуличні зачистки від російських військ.

16 травня у Генштабі заявили, що ЗСУ не дали росіянам закріпитися у міській забудові Вовчанська.