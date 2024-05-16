Оккупанты усилили штурм в нескольких населенных пунктах, — новый отчет Генштаба ВСУ

Украинские военные. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты пытаются атаковать позиции украинских войск в районе Волчанска и Липцы в Харьковской области. Число столкновений за сегодня выросло до 79.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в четверг, 16 мая.

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Ситуация на Харьковском направлении 16 мая

Украинские войска продолжают сопротивляться российскому наступлению в Харьковской области. С начала суток российские оккупанты пять раз атаковали позиции украинских войск. Враг пытается штурмовать украинские войска в районе города Волчанск и атакует в Липцах. Также пострадали населенные пункты Веселое и Уди.

В течение этого направления противник потерял 35 оккупантов убитыми и ранеными, а украинские военные также уничтожили 14 единиц вражеской техники.

Скриншот сообщения Генштаба

Ситуация по фронтам

Враг продолжает наступательные действия. В настоящее время суток наибольшая активность наблюдается на Покровском направлении. Оккупанты продолжают наращивать усилия на этом направлении. Здесь количество боевых столкновений возросло до 30. В районе населенного пункта Уманское работала вражеская авиация.

На Купянском направлении добавилась еще одна атака врага. По состоянию на это время в общей сложности здесь произошло четыре боестолкновения.

На Лиманском направлении оккупанты несколько нарастили интенсивность боевых действий. Количество атак возросло до пяти, одна из которых продолжается.

На Краматорском направлении враг 13 раз пытался прорвать нашу оборону, в районе Часового Яра нанес авиационный удар.

На Кураховском направлении русские войска восемь раз пытались проводить штурмовые действия. Силы обороны успешно отбили все атаки недалеко от Константиновки, Новомихайловки и Красногоровки.

На Времивском направлении враг восемь раз предпринимал попытки потеснить наши подразделения с занимаемых позиций возле Старомайорского, Никольского и Урожайного. Захватчики получили достойный отпор и отошли.

На Приднепровском направлении оккупанты не оставляют попыток выбить украинских защитников из Крынок. С начала суток российские оккупанты шесть раз атаковали наши позиции, понесли потери и отошли. Данные уточняются.

На других направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Скриншот сообщения Генштаба

Напомним, россияне усиливают атаки в Харьковской области. Пленный военный армии РФ рассказал, что перед ними была поставлена задача занять Волчанск за два дня.

К слову, по состоянию на вечер 15 мая в Харьковском направлении интенсивность боевых действий возросла. В Волчанске шли уличные зачистки от российских войск.

16 мая в Генштабе заявили, что ВСУ не дали россиянам закрепиться в городской застройке Волчанска.