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Окупанти приховують втрати, щоб не платити компесації — перехоплення ГУР

6 квітня 2024 05:47
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Нові телефонні перехоплення ГУР
Російський військовий. Фото: скриншот з відео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У Головному управлінні розвідки Мінооборони України оприлюднили перехоплену телефонну розмову російського військовослужбовця. Він нарікає, що керівництво Міноборони Росії приховує втрати живої сили, аби не платити родичам мертвих окупантів компенсації. 

Відповідний аудіозапис з'явився у Telegram ГУР у п'ятницю, 5 квітня. 

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 "Фархад, я знову телефонував у Міністерство оборони. Знову в ту частину, яку ти мені давав. Вони мені одне і те саме говорять — він рахується серед живих. Серед безвісти зниклих його немає, він не поранений", — каже своєму співрозмовнику військовий Росії. Окупант розповідає, що його товариш не виходить на зв'язок вже півтора місяці, і, мовляв, він розуміє, у військовій частині та російському міноборони у такий спосіб приховують інформацію про загибель бійця. Звісно, щоб не платити компенсацію родині загиблого.

Нагадаємо, 2 квітня співробітники Головного управління розвідки України перехопили розмову цивільних з Бєлгорода щодо обмеження пересування в межах області. 

Також ми повідомляли, що російський окупант під час телефонної розмови поскаржився на постійне пияцтво в підрозділі та наголосив, що він обурений діями командування. 

війна
окупанти
перехоплення ГУР

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