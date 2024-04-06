Новые телефонные перехваты ГУР

Российский военный. Фото: скриншот с видео

В Главном управлении разведки Минобороны Украины обнародовали перехваченный телефонный разговор российского военнослужащего. Он сетует, что руководство Минобороны России скрывает потери живой силы, чтобы не платить родственникам мертвых окупантов компенсации.

Соответствующая аудиозапись появилась в Telegram ГУР в пятницу, 5 апреля.

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Не раненый, ни живой, ни мертвый

"Фархад, я снова звонил в Министерство обороны. Снова в ту часть, которую ты мне давал. Они мне одно и то же говорят — он считается в живых. Среди без вести пропавших его нет, он не ранен", — говорит своему собеседнику военный России. Оккупант рассказывает, что его товарищ не выходит на связь уже полтора месяца и, мол, он понимает, что в военной части и российском минобороны таким образом скрывают информацию о гибели бойца. Конечно, чтобы не платить компенсацию семье погибшего.

Напомним, 2 апреля сотрудники Главного управления разведки Украины перехватили разговор гражданских из Белгорода об ограничении передвижения в пределах области.

Также мы сообщали, что российский оккупант во время телефонного разговора пожаловался на постоянное пьянство в подразделении и подчеркнул, что возмущен действиями командования.