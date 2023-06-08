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Окупанти прикриваються людьми, які евакуювалися з підтопленої Херсонщини, — Генштаб

8 червня 2023 18:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти прикриваються людьми, які евакуювалися з підтопленої Херсонщини, — Генштаб
Російські окупанти на війні в Україні. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти розміщують людей з підтопленої Херсонської області у пансіонати та бази відпочинку з військовими. Таким чином, загарбники прикриваються українцями, які евакуювались.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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"У населених пунктах тимчасово захопленої території Херсонської області російські окупанти продовжують використовувати наслідки, скоєного ними злочину у своїх цілях", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі розповіли, що людей, які евакуювались із затоплених населених пунктів, розселяють у пансіонатах та базах відпочинку, де вже розміщені військові підрозділи.

"Таким чином, загарбники намагаються убезпечитись, прикриваючись цивільним населенням", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський заявив, що евакуація людей на лівому березі Херсонщини повністю провалена російськими окупантами. Україна буде звертатися до міжнародних організацій. 

Також ми писали, що окупаційна "адміністрація" Херсонської області не проводить евакуацію населення підтоплених міст і сіл лівого берега Дніпра. Українська влада закликала втрутитися ООН та Червоний Хрест.

Додамо, сьогодні, 8 червня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з Координаторкою системи ООН в Україні, Гуманітарною координаторкою Деніз Браун. Вони домовилися про евакуацію людей з окупованої частини Херсонської області.

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