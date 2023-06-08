Оккупанты прикрываются людьми, которые эвакуировались из подтопленной Херсонщины, — Генштаб
Российские оккупанты размещают людей из подтопленной Херсонской области в пансионаты и базы отдыха с военными. Таким образом, захватчики прикрываются украинцами, которые эвакуировались.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Оккупанты прикрываются херсонцами
"В населенных пунктах временно захваченной территории Херсонской области российские оккупанты продолжают использовать последствия совершенного ими преступления в своих целях", — говорится в сообщении.
В Генштабе рассказали, что людей, которые эвакуировались из затопленных населенных пунктов, расселяют в пансионатах и базах отдыха, где уже размещены военные подразделения.
"Таким образом, захватчики пытаются обезопаситься, прикрываясь гражданским населением", — говорится в сообщении.
Напомним, недавно Зеленский заявил, что эвакуация людей на левом берегу Херсона полностью провалена российскими оккупантами. Украина будет обращаться в международные организации.
Также мы писали, что оккупационная администрация Херсонской области не проводит эвакуацию населения подтопленных городов и сел левого берега Днепра. Украинские власти призвали вмешаться ООН и Красный Крест.
Добавим, сегодня, 8 июня, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с Координатором системы ООН в Украине, Гуманитарным координатором Дениз Браун. Они договорились об эвакуации людей из оккупированной части Херсонской области.