Оккупанты прикрываются людьми, которые эвакуировались из подтопленной Херсонщины, — Генштаб

Российские оккупанты на войне в Украине. Фото: росСМИ

Российские оккупанты размещают людей из подтопленной Херсонской области в пансионаты и базы отдыха с военными. Таким образом, захватчики прикрываются украинцами, которые эвакуировались.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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"В населенных пунктах временно захваченной территории Херсонской области российские оккупанты продолжают использовать последствия совершенного ими преступления в своих целях", — говорится в сообщении.

В Генштабе рассказали, что людей, которые эвакуировались из затопленных населенных пунктов, расселяют в пансионатах и базах отдыха, где уже размещены военные подразделения.

"Таким образом, захватчики пытаются обезопаситься, прикрываясь гражданским населением", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно Зеленский заявил, что эвакуация людей на левом берегу Херсона полностью провалена российскими оккупантами. Украина будет обращаться в международные организации.

Также мы писали, что оккупационная администрация Херсонской области не проводит эвакуацию населения подтопленных городов и сел левого берега Днепра. Украинские власти призвали вмешаться ООН и Красный Крест.

Добавим, сегодня, 8 июня, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с Координатором системы ООН в Украине, Гуманитарным координатором Дениз Браун. Они договорились об эвакуации людей из оккупированной части Херсонской области.