Окупанти продовжують штурмувати Красногорівку, але безрезультатно — військові

Російські військові. Фото: росЗМІ

Ворог не відступає у своїх намірах захопити Красногорівку, проте його спроби штурмувати місто невеликими групами безуспішні. Наразі місто перебуває під контролем Збройних Сил України.

Про це повідомив речник Операції об'єднаних сил на Донбасі "Хортиця" Назар Волошин в коментарі для Укрінформу.

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Волошин розповідає, що окупанти час від часу намагаються штурмувати східні околиці Красногорівки малими групами на бронетехніці. Більшість ворожих груп, які вдалося проникнути та приховатися на території заводу, перебувають під нашим вогневим контролем.

"Ми вживаємо всіх можливих заходів, щоб вибити ворога з цього місця. Попри пропаганду, що поширюється окупантами, місто знаходиться під контролем наших військових", — зазначив Волошин.

За його словами, за останню добу військові 59-ї бригади ліквідували штурмову групу противника та знищили два ворожі бойові машини піхоти.

Російські штурмові групи, що прорвалися до Красногорівки, зараз опинилися в складному становищі, оскільки практично позбавлені боєкомплекту і підтримки бронетехніки. Сили оборони втримують просування противника вглиб міста, і ситуація знаходиться під повним контролем українських військових.

"Лише за останню добу в районі Первомайського – Красногорівки силами 59-ї бригади було знищено більше сотні окупантів. Загалом намагання ворога просуватися супроводжуються великими втратами", — додав Волошин.

Нагадаємо раніше повідомлялось, що російський наступ під Красногорівкою Донецької області зазнав невдачі. "Танки-черепахи" окупантів, які наступали на позиції ЗСУ, були знищені українськими військовими.

Також ми розповідали, що з Красногорівки Донецької області поліцейський загін "Білі янголи" вивіз чотирьох важкопоранених чоловіків. Також правоохоронцям вдалося евакуювати ще сімох цивільних, які пережили російський артобстріл та запросили екстрену евакуацію.