оккупанты продолжают штурмовать Красногоровку, но безрезультатно — военные

Российские военные. Фото: росСМИ

Враг не отступает в своих намерениях захватить Красногоровку, однако его попытки штурмовать город небольшими группами безуспешны. В настоящее время город находится под контролем Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил спикер Операции объединенных сил на Донбассе "Хортица" Назар Волошин в комментарии для Укринформа.

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Ситуация на фронте

Волошин рассказывает, что оккупанты время от времени пытаются штурмовать восточные окраины Красногоровки малыми группами на бронетехнике. Большинство вражеских групп, которые удалось проникнуть и скрыться на территории завода, находятся под нашим огневым контролем.

"Мы принимаем все возможные меры, чтобы выбить врага с этого места. Несмотря на распространяемую оккупантами пропаганду, город находится под контролем наших военных", — отметил Волошин.

По его словам, за последние сутки военные 59-й бригады ликвидировали штурмовую группу противника и уничтожили две вражеские боевые машины пехоты.

Прорвавшиеся до Красногоровки российские штурмовые группы сейчас оказались в сложном положении, поскольку практически лишены боекомплекта и поддержки бронетехники. Силы обороны удерживают продвижение противника вглубь города, и ситуация находится под полным контролем украинских военных.

"Только за последние сутки в районе Первомайского — Красногоровки силами 59-й бригады было уничтожено более сотни оккупантов. В целом попытки врага продвигаться сопровождаются большими потерями", — добавил Волошин.

Напомним ранее сообщалось, что российское наступление под Красногоровкой Донецкой области потерпел неудачу. "Танки-черепахи" наступавших на позиции ВСУ оккупантов были уничтожены украинскими военными.

Также мы рассказывали, что из Красногоровки Донецкой области полицейский отряд "Белые ангелы" вывез четырех тяжелораненых мужчин. Также правоохранителям удалось эвакуировать еще семь гражданских, переживших российский артобстрел и пригласивших экстренную эвакуацию.