Окупанти продовжують страчувати українських військовополонених, — омбудсмен

Українські військовополонені

Нещодавній випадок розстрілу українського військовополоненого Олександра Мацієвського російськими військовими після того, як він промовив фразу "Слава Україні", є ще одним прикладом жорстокостей та порушенням міжнародних норм під час цієї жахливої війни. З наших джерел у силових структурах стало відомо про інші випадки страт російськими окупантами наших беззбройних військовополонених.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Українські військовополонені

Російські військові відкрито та безжально вбивають українських військовополонених за згодою своїх командирів та у впевненості, що не будуть покарані. Це є ще одним підтвердженням того, що росія не дотримується норм міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій. Вони здійснюють систематичні воєнні злочини, порушуючи закони та звичаї війни.

За словами Лубінця, Україна має інформувати міжнародна спільнота про кожен такий злочин, оскільки притягнення росії до відповідальності не тільки є нашою метою, а й обов'язком цивілізованого світу. Необхідно наполягати на тому, щоб росія дотримувалась міжнародного права та припинила свої злочинні дії в Україні.

Нагадаємо, що 6 березня у соцмережах та на Youtube з'явилося відео, на якому видно, як після відмови підкоритися російській жорстокості та виголошенню фрази "Слава Україні" окупанти жорстоко вбили українського військовополоненого. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що росіяни відповідатимуть за кожен свій злочин.

Фракція партії "Слуга народу" пропонує надати військовослужбовцю звання "Герой України". З цим проханням монокоаліціанти звернуться до глави держави.

Президент Володимир Зеленський прокоментував відео, як російські окупанти цинічно розстріляли українського військового за слова "Слава Україні". Він наголосив, що кожен російський військовий, який прийшов в Україну, неодмінно відповідатиме за це.