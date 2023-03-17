Оккупанты продолжают казнить украинских военнопленных, — омбудсмен
Недавний случай расстрела украинского военнопленного Александра Мациевского российскими военными после того, как он произнес фразу "Слава Украине", является еще одним примером жестокостей и нарушения международных норм во время этой ужасной войны. Из наших источников в силовых структурах стало известно о других случаях казней российскими оккупантами наших безоружных военнопленных.
Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.
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Украинские военнопленные
Российские военные открыто и безжалостно убивают украинских военнопленных с согласия своих командиров и в уверенности, что не будут наказаны. Это является еще одним подтверждением того, что рф не соблюдает нормы международного гуманитарного права и Женевских конвенций. Они совершают систематические военные преступления, нарушая законы и обычаи войны.
По словам Лубинца, Украина должна информировать международное сообщество о каждом таком преступлении, поскольку привлечение рф к ответственности не только является нашей целью, но и обязанностью цивилизованного мира. Необходимо настоять на том, чтобы россия соблюдала международное право и прекратила свои преступные действия в Украине.
Напомним, что 6 марта в соцсетях и на Youtube появилось видео, на котором видно, как после отказа подчиниться российской жестокости и произнесению фразы "Слава Украине" оккупанты жестоко убили украинского военнопленного. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что россияне будут отвечать за каждое свое преступление.
Фракция партии "Слуга народа" предлагает присвоить военнослужащему звание "Герой Украины". С этой просьбой монокоалицианты обратятся к главе государства.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал видео, как российские оккупанты цинично расстреляли украинского военного за слова "Слава Украине". Он подчеркнул, что каждый российский военный, который пришел в Украину, непременно будет отвечать за это.