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Окупанти продовжують "тиснути" на мешканців Запорізької та Херсонської областей: деталі від Генштабу

5 квітня 2023 07:15
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Російські окупанти
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Наразі на території України продовжуються проблеми, пов'язані з окупацією російськими військами. Зокрема, у населеному пункті Мелітополь Запорізької області місцеве населення стало жертвою психологічного впливу з боку окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Що відбувається у Запорізькій області

Російські війська розповсюджують листівки, які закликають мешканців залишити свої будинки та евакуюватися до Росії, на що вказують погрози майбутнього наступу Збройних Сил України.

"У населеному пункті Мелітополь Запорізької області, російські окупанти продовжують надавати психологічний вплив на місцеве населення шляхом розповсюдження листівок щодо їх евакуації до росії. Лякають людей майбутнім наступом Збройних Сил України", — йдеться у повідомленні.

Що відбувається у Херсонській області

В іншому населеному пункті, Великій Кардашівці Херсонської області, місцеве населення також зазнає труднощів через наявність російських військ на околицях. Багато жителів було позбавлено можливості вільного пересування, оскільки було введено обмеження на в'їзд та виїзд із населеного пункту. Крім того, було посилено перевірку документів та мобільних телефонів, що призвело до порушення прав і свобод місцевих жителів.

Такі дії з боку окупантів створюють напружену обстановку в регіоні та загрожують життю та здоров'ю місцевого населення. Вони порушують міжнародне право, у тому числі права людини та основні свободи.

Нагадаємо, російські загарбники на тлі чуток про контрнаступ ЗСУ розпочали евакуацію на окупованій території Херсонської області. Зокрема, окупанти складають списки для вивезення цивільного населення зі Скадовська.

Також ми писали, що окупанти продовжують евакуювати сім'ї з Кримського півострова.

Додамо, мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що у Мелітопольському районі спостерігаються панічні настрої серед окупантів та колаборантів. Поплічники Росії вже були проінструктовані з "евакуації" .

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