Оккупанты продолжают “давить” на жителей Запорожской и Херсонской областей: детали от Генштаба

Российские оккупанты

В настоящее время на территории Украины продолжаются проблемы, связанные с оккупацией российскими войсками. В частности, в населенном пункте Мелитополь Запорожской области местное население стало жертвой психологического воздействия со стороны оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Что происходит в Запорожской области

Российские войска распространяют открытки, призывающие жителей покинуть свои дома и эвакуироваться в Россию, на что указывают угрозы будущего наступления Вооруженных Сил Украины.

"В населенном пункте Мелитополь Запорожской области, российские оккупанты продолжают оказывать психологическое влияние на местное население путем распространения открыток по их эвакуации в россию. Пугают людей будущим наступлением Вооруженных Сил Украины", — говорится в сообщении.

Что происходит в Херсонской области

В другом населенном пункте, Большой Кардашевке Херсонской области, местное население также испытывает трудности из-за наличия российских войск в окрестностях. Многие жители были лишены возможности свободного передвижения, так как было введено ограничение на въезд и выезд из населенного пункта. Кроме того, была ужесточена проверка документов и мобильных телефонов, что привело к нарушению прав и свобод местных жителей.

Такие действия со стороны оккупантов создают напряженную обстановку в регионе и угрожают жизни и здоровью местного населения. Они нарушают международное право, в том числе права человека и основные свободы.

Напомним, российские захватчики на фоне слухов о контрнаступлении ВСУ начали эвакуацию на оккупированной территории Херсонской области. В частности, оккупанты составляют списки для вывоза гражданского населения из Скадовска.

Также мы писали, что оккупанты продолжают эвакуировать свои семьи из Крымского полуострова.

Добавим, мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что в Мелитопольском районе наблюдаются панические настроения среди оккупантов и коллаборантов. Приспешники россии уже были проинструктированы по "эвакуации".