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Окупанти продовжують захоплювати медзаклади Луганщини для своїх потреб, — Генштаб

25 квітня 2023 07:28
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Окупанти продовжують захоплювати медзаклади Луганщини для своїх потреб, — Генштаб
Російські солдати в госпіталі. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупаційні війська зайняли для власних потреб чергову цивільну лікарню на окупованій території. Йдеться про місто Хрустальний в Луганській області.

Про це повідомив у своєму традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

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Медзаклади — росіянам

Російські окупанти продовжують відбирати для власних потреб лікарні та інші медичні заклади на окупованій території України.

Причиною таких кроків є втрати, яких зазнають окупаційні війська на Донбасі.

Чергова лікарня на Луганщині

Так, знову надійшла інформація про те, що в Луганській області загарбники перепрофілювати для власних поранених цивільну лікарню.

Цього разу йдеться про місто Хрустальний, де окупанти розгорнути військовий госпіталь на території міської лікарні.

Нагадаємо, що в Луганській області російські окупаційні війська зайняли практично всі медичні установи регіону. Це свідчить про величезні втрати армії Росії, мобільні шпиталі не можуть впоратися з такою кількістю поранених.

Також стало відомо про подібний випадок у Малій Білозерці, що в Запорізькій області.

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