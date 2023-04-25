Окупанти продовжують захоплювати медзаклади Луганщини для своїх потреб, — Генштаб
Російські окупаційні війська зайняли для власних потреб чергову цивільну лікарню на окупованій території. Йдеться про місто Хрустальний в Луганській області.
Про це повідомив у своєму традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.
Медзаклади — росіянам
Російські окупанти продовжують відбирати для власних потреб лікарні та інші медичні заклади на окупованій території України.
Причиною таких кроків є втрати, яких зазнають окупаційні війська на Донбасі.
Чергова лікарня на Луганщині
Так, знову надійшла інформація про те, що в Луганській області загарбники перепрофілювати для власних поранених цивільну лікарню.
Цього разу йдеться про місто Хрустальний, де окупанти розгорнути військовий госпіталь на території міської лікарні.
Нагадаємо, що в Луганській області російські окупаційні війська зайняли практично всі медичні установи регіону. Це свідчить про величезні втрати армії Росії, мобільні шпиталі не можуть впоратися з такою кількістю поранених.
Також стало відомо про подібний випадок у Малій Білозерці, що в Запорізькій області.