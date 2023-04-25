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Оккупанты продолжают захватывать медучреждения Луганской области для своих нужд, — Генштаб

25 апреля 2023 07:28
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Оккупанты продолжают захватывать медучреждения Луганской области для своих нужд, — Генштаб
Российские солдаты в госпитале. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупационные войска заняли для собственных нужд очередную гражданскую больницу на оккупированной территории. Речь идет о городе Хрустальный в Луганской области.

Об этом сообщил в своей традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Российские оккупанты продолжают отбирать для собственных нужд больницы и другие медицинские учреждения на оккупированной территории Украины.

Причиной таких шагов являются потери, которые терпят оккупационные войска на Донбассе.

Очередная больница в Луганской области

Так, снова поступила информация о том, что в Луганской области захватчики перепрофилировали для собственных раненых гражданскую больницу.

На этот раз речь идет о городе Хрустальный, где оккупанты развернуть военный госпиталь на территории городской больницы.

Напомним, что в Луганской области российские оккупационные войска заняли практически все медицинские учреждения региона. Это свидетельствует об огромных потерях армии России, мобильные госпитали не справляются с таким количеством раненых.

Также стало известно о подобном случае в Малой Белозерке в Запорожской области.

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