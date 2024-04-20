Окупанти просуваються через нестачу ППО в Україні — ISW

Мобільна група ППО. Фото: rivnenews.com.ua

Українська протиповітряна оборона зазнає деградації на фронті, що дозволяє російській авіації здійснювати свої операції. Аналітики вважають, що ППО в Україні залишається обмеженним.

Про це повідомляє ISW.

Читайте також:

В Україні нестача ППО

Спеціалісти зазначають, що обмежена і деградована українська ППО дозволяє російській авіації діяти безпечно на критичних ділянках фронту, включаючи область поблизу Часового Яру.

Російські літаки здатні діяти на значній відстані (понад 100 кілометрів) в українському повітряному просторі неподалік від лінії фронту без суттєвих втрат, що свідчить про нестачу ефективних протиповітряних заходів у цьому районі.

Українські сили здатні наносити удари з великої відстані по російських стратегічних літаках, що тимчасово може обмежити дії російської авіації, але ця здатність не компенсує загальну нестачу засобів протиповітряної оборони на всьому театрі бойових дій.

Українським військам доводиться розподіляти обмежені ресурси ППО, що призводить до значних витрат і обмежує їхню здатність ефективно відповідати на загрози російської авіації.

Нагадаємо, що Німеччина анонсувала передачу нових ППО IRIS-T для України.

Також ми паисали про те, що в ISW порівняли українську та ізраїльську ППО.