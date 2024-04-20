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Оккупанты продвигаются из-за нехватки ПВО в Украине — ISW

20 апреля 2024 07:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Оккупанты продвигаются из-за нехватки ПВО в Украине — ISW
Мобильная группа ПВО. Фото: rivnenews.com.ua
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Украинская противовоздушная оборона испытывает деградацию на фронте, что позволяет российской авиации совершать свои операции. Аналитики считают, что ПВО в Украине остается ограниченным.

Об этом сообщает ISW.

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Специалисты отмечают, что ограниченное и деградированное украинское ПВО позволяет российской авиации действовать безопасно на критических участках фронта, включая область близ Временного Яра.

Российские самолеты способны действовать на значительном расстоянии (более 100 километров) в украинском воздушном пространстве недалеко от линии фронта без существенных потерь, что свидетельствует о нехватке эффективных противовоздушных мер в этом районе.

Украинские силы способны наносить удары с большого расстояния по российским стратегическим самолетам, что может временно ограничить действия российской авиации, но эта способность не компенсирует общую нехватку средств противовоздушной обороны на всем театре боевых действий.

Украинским войскам приходится распределять ограниченные ресурсы ПВО, что приводит к большим затратам и ограничивает их способность эффективно отвечать на угрозы российской авиации.

Напомним, что Германия анонсировала передачу новых ПВО IRIS-T для Украины.

Также мы писали о том, что в ISW сравнили украинскую и израильскую ПВО.

Украина
оккупанты
ПВО
война в Украине

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