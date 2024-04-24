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Окупанти проводять зачистки українських книг в бібліотеках Криму, — ЦНС

24 квітня 2024 19:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Окупанти проводять зачистки українських книг в бібліотеках Криму, — ЦНС
Книги в бібліотеці. Ілюстративне фото: Flickr
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники проводять нові чистки в бібліотеках тимчасово окупованого Криму. Так, окупанти шукають книги зі згадками Голодомору, визвольної боротьби українського народу та діяльності кримських татар на півострові.

Про це повідомляє Центр національного спротиву в середу, 24 квітня.

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Знищення літератури в Криму

За інформацією українського підпілля вказівки щодо зачистки літератури розіслано в усі бібліотеки Криму від провідного методиста республіканської універсальної наукової бібліотеки ім. Франка Софії Рибак.

Вона закликала прибрати з полиць книги, у котрих згадується про Голодомор, визвольну боротьбу українського народу та літературу про діяльність кримських татар на півострові.

"Окрім переліченої літератури, методист доводить інформацію про рішення мін'юсту РФ щодо визнаного Росією "переліку нацистських організацій та символів", — розповіли в ЦНС.

Відомо, що до цього списку було внесено Українську повстанську армію та Організацію українських націоналістів. Відтепер там вважають "нацистськими" вітання "Слава Україні" і відповідь "Героям слава" та український тризуб.

Методистка наказала, аби всі книги, на яких зображений тризуб, були вилучені з фондів.

Раніше в Спротиві повідомляли, що окупанти планують вивезти з ТОТ на території РФ українських підлітків до 9 травня.

Також ми писали, що на ТОТ Запорізької області набирає нових масштабів соціально-економічна криза. Зокрема, фіксується постійне зростання безробіття та високі ціни на товари.

Крим
книги
кримські татари
література
окупанти
війна в Україні

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