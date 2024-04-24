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Оккупанты проводят зачистки украинских книг в библиотеках Крыма, — ЦНС

24 апреля 2024 19:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Оккупанты проводят зачистки украинских книг в библиотеках Крыма, — ЦНС
Книги в библиотеке. Иллюстративное фото: Flickr
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики производят новые чистки в библиотеках временно оккупированного Крыма. Так, оккупанты ищут книги с упоминаниями Голодомора, освободительной борьбы украинского народа и деятельности крымских татар на полуострове.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления в среду, 24 апреля.

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По информации украинского подполья, указания по зачистке литературы разосланы во все библиотеки Крыма от ведущего методиста республиканской универсальной научной библиотеки им. Франко Софии Рыбак.

Она призвала убрать с полок книги, в которых упоминается о Голодоморе, освободительной борьбе украинского народа и литературе о деятельности крымских татар на полуострове.

"Помимо перечисленной литературы, методист доказывает информацию о решении минюста РФ относительно признанного Россией "перечня нацистских организаций и символов", — рассказали в ЦНС.

Известно, что в этот список были внесены Украинская повстанческая армия и Организация украинских националистов. Теперь там считают "нацистскими" приветствие "Слава Украине" и ответ "Героям слава" и украинский трезубец.

Методистка приказала, чтобы все книги, на которых изображен трезубец, были изъяты из фондов.

Ранее в Сопротивлении сообщали, что оккупанты планируют вывезти из ВОТ на территории РФ украинских подростков до 9 мая.

Также мы писали, что на ВОТ Запорожской области набирает новые масштабы социально-экономический кризис. В частности, фиксируется постоянный рост безработицы и высокие цены на товары.

Крым
книги
крымские татары
литература
оккупанты
война в Украине

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