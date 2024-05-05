Окупанти радяться, як краще втекти зі служби — перехоплення ГУР

Російські військові. Фото: росЗМІ

Російські загарбники на третьому році війни все більше позбавляються мотивації, оскільки зазначають значних втрат в Україні. Про це свідчать телефонні розмови окупантів з рідними, які перехоплює Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Ще одне таке перехоплення оприлюднила пресслужба ГУР в Telegram у неділю, 5 травня.

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Окупанти відмовляються від участі у війні

Українські розвідники перехопили розмову військовослужбовців збройних сил Росії з Грайворонського напрямку Бєлгородської області.

Окупанти обговорюють варіанти дезертирства та відмови брати участь у війні проти України.

"Та ніх*уя хорошого. Ти що там, як? Я то що? Я то вдома, нах*й. Лех, короче, я тобі що скажу, на прикладі багатьох зараз людей. Коротше у мене з*бавшихся сам розумієш, дох*я людей було, хто в бігах був, нах*й", — сказав один із військових.

Він розповів, що у Воронежі, де вони разом були, привезли двох інших — "моряка" і "фефела". Другий з них написав заяву, що відмовляється їхати брати участь у бойових діях на території України.

"Його заступник полковника сказав, що я тебе закрию. Він каже "саджай", мені каже "пох*ю". У підсумку приїхали слідаки, нах*й, він показує довідку, що у нього група, показує те, що був, нах*й, за стрічкою. А якщо ще як якісь медалі є... Коротше, братан, ніх*я нікого нікуди не саджають ніби як... І самі слідчі справу списують нах*й, ось така х*йня", — зазначив він.

Окупант додав, що у "фефела" зараз триває слідство та суд, але його "обнулять" 100%.

"Я чому туди, бл*дь, і не їду, нах*й? там підсумок один у штурмовиків — сам знаєш, бл*дь", — відповів його співрозмовник.

Перший порадив іншому, аби той тікав без документів на таксі, переодягнувшись в якийсь спортивний костюм та дешеві черевики. Таким чином він зможе нібито відвернути увагу міліції від себе.

"І все нах*й, з мужиком сів і пробуй кігті рвати. Нехай об'їзними дорогами якимись там через путівці, менти стоятимуть з вояками тільки на асфальті скрізь", — сказав він.

Нагадаємо, Росія намагається поширити свій вплив за допомогою мобілізації на Запоріжжі.

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