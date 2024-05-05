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Оккупанты советуются, как лучше сбежать со службы — перехват ГУР

5 мая 2024 20:06
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Оккупанты советуются, как лучше сбежать со службы — перехват ГУР
Российские военные. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики на третьем году войны все больше избавляются от мотивации, поскольку отмечают значительные потери в Украине. Об этом свидетельствуют телефонные разговоры оккупантов с родными, которые перехватывает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Еще один такой перехват обнародовала пресс-служба ГУР в Telegram в воскресенье, 5 мая.

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Украинские разведчики перехватили разговор военнослужащих вооруженных сил России по Грайворонскому направлению Белгородской области.

Оккупанты обсуждают варианты дезертирства и отказа участвовать в войне против Украины.

"Да их*уя хорошего. Ты что там, как? Я то что? Я то дома, нах*я людей было, кто в бегах был, нах*й", — сказал один из военных.

Он рассказал, что в Воронеже, где они вместе были, привезли двух других — "моряка" и "фефела". Второй из них написал заявление, что отказывается ехать в боевых действиях на территории Украины.

"Его заместитель полковника сказал, что я тебя закрою. Он говорит "сажай", мне говорит "пох*ю". В итоге приехали следователи, нах*й, он показывает справку, что у него группа, показывает то, что был, нах *й, за лентой. А если еще как какие-то медали есть... Короче, братан, ник*я никого никуда не сажают вроде... И сами следователи дело списывают нах*й, вот такая х*йня", — отметил он.

Оккупант добавил, что у "фефела" сейчас идет следствие и суд, но его "обнулят" 100%.

"Я почему туда, бл*дь, и не еду, нах? там итог один у штурмовиков — сам знаешь, бл*дь", — ответил его собеседник.

Первый посоветовал другому, чтобы тот убегал без документов на такси, переодевшись в спортивный костюм и дешевые ботинки. Таким образом, он сможет якобы отвлечь внимание милиции от себя.

"И все нах*й, с мужиком сел и пробуй когти рвать. Пусть по объездным дорогам какими-то через пути, менты будут стоять с воинами только на асфальте везде", — сказал он.

Напомним, Россия пытается распространить свое влияние посредством мобилизации в Запорожье.

Также мы писали, что на въезде в оккупированный Северодонецк в Луганской области российские военные проверяют у мужчин наличие военного учета.

армия
оккупанты
Белгородская область
война в Украине
ГУР

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