Росія намагається поширити свій вплив за допомогою мобілізації на Запоріжжі, — розвідка Британії

Російські військові. Фото: росЗМІ

Російські загарбники проводять мобілізаційні заходи на окупованих територіях Запорізької області. Такі дії є черговою кампанією Росії для русифікації українців та примусу населення до прийняття "нової влади".

Про це повідомляє британська розвідка у неділю, 5 травня.

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Окупаційний губернатор Запоріжжя 17 квітня підписав указ про підготовку необхідної інфраструктури та заходів для проведення призову на військову службу в регіоні.

"Це буде перший призов на цій тимчасово окупованій території з моменту її незаконної анексії Росією у вересні 2022 року", — зауважили в розвідці Британії.

Там вважають цілком ймовірним те, що Росія розглядає мобілізацію на ТОТ як спосіб задовольнити потребу у додатковому персоналі для підтримки своїх військ.

Водночас вплив указу буде обмеженим через те, що значна частина населення окупованих територій виїхала. Наприклад, у Мелітополі залишилося лише 40% від довоєнної кількості людей, а половина з них — етнічні росіяни, які приїхали в місто на роботу.

"Цей указ також є частиною ширшої кампанії російської влади на тимчасово окупованих територіях, спрямованої на примушення населення прийняти російське правління", — наголосили в міноборони Британії.

Таким чином окупанти намагаються змусити мешканців регіону отримати російські паспорти й здійснити їх русифікацію.

Скриншот звіту британської розвідки

Нагадаємо, з 1 листопада цього року загарбники на ТОТ планують розсилати українцям електронні повістки.

Також ми писали, що окупаційна влада в Запорізькій області створює так звані призовні комісії для подальшої мобілізації громадян на війну проти України.