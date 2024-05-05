Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росія намагається поширити свій вплив за допомогою мобілізації на Запоріжжі, — розвідка Британії arrow

Росія намагається поширити свій вплив за допомогою мобілізації на Запоріжжі, — розвідка Британії

5 травня 2024 17:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росія намагається поширити свій вплив за допомогою мобілізації на Запоріжжі, — розвідка Британії
Російські військові. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники проводять мобілізаційні заходи на окупованих територіях Запорізької області. Такі дії є черговою кампанією Росії для русифікації українців та примусу населення до прийняття "нової влади".

Про це повідомляє британська розвідка у неділю, 5 травня.

Читайте також:

Мобілізація на окупованій частині Запоріжжя

Окупаційний губернатор Запоріжжя 17 квітня підписав указ про підготовку необхідної інфраструктури та заходів для проведення призову на військову службу в регіоні.

"Це буде перший призов на цій тимчасово окупованій території з моменту її незаконної анексії Росією у вересні 2022 року", — зауважили в розвідці Британії.

Там вважають цілком ймовірним те, що Росія розглядає мобілізацію на ТОТ як спосіб задовольнити потребу у додатковому персоналі для підтримки своїх військ.

Водночас вплив указу буде обмеженим через те, що значна частина населення окупованих територій виїхала. Наприклад, у Мелітополі залишилося лише 40% від довоєнної кількості людей, а половина з них — етнічні росіяни, які приїхали в місто на роботу.

"Цей указ також є частиною ширшої кампанії російської влади на тимчасово окупованих територіях, спрямованої на примушення населення прийняти російське правління", — наголосили в міноборони Британії.

Таким чином окупанти намагаються змусити мешканців регіону отримати російські паспорти й здійснити їх русифікацію.

звіт розвідки Британії 5 травня
Скриншот звіту британської розвідки

Нагадаємо, з 1 листопада цього року загарбники на ТОТ планують розсилати українцям електронні повістки

Також ми писали, що окупаційна влада в Запорізькій області створює так звані призовні комісії для подальшої мобілізації громадян на війну проти України.

Запорізька область
Мелітополь
мобілізація
окупація
війна в Україні
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити