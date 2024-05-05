Росія намагається поширити свій вплив за допомогою мобілізації на Запоріжжі, — розвідка Британії
Російські загарбники проводять мобілізаційні заходи на окупованих територіях Запорізької області. Такі дії є черговою кампанією Росії для русифікації українців та примусу населення до прийняття "нової влади".
Про це повідомляє британська розвідка у неділю, 5 травня.
Мобілізація на окупованій частині Запоріжжя
Окупаційний губернатор Запоріжжя 17 квітня підписав указ про підготовку необхідної інфраструктури та заходів для проведення призову на військову службу в регіоні.
"Це буде перший призов на цій тимчасово окупованій території з моменту її незаконної анексії Росією у вересні 2022 року", — зауважили в розвідці Британії.
Там вважають цілком ймовірним те, що Росія розглядає мобілізацію на ТОТ як спосіб задовольнити потребу у додатковому персоналі для підтримки своїх військ.
Водночас вплив указу буде обмеженим через те, що значна частина населення окупованих територій виїхала. Наприклад, у Мелітополі залишилося лише 40% від довоєнної кількості людей, а половина з них — етнічні росіяни, які приїхали в місто на роботу.
"Цей указ також є частиною ширшої кампанії російської влади на тимчасово окупованих територіях, спрямованої на примушення населення прийняти російське правління", — наголосили в міноборони Британії.
Таким чином окупанти намагаються змусити мешканців регіону отримати російські паспорти й здійснити їх русифікацію.
Нагадаємо, з 1 листопада цього року загарбники на ТОТ планують розсилати українцям електронні повістки.
Також ми писали, що окупаційна влада в Запорізькій області створює так звані призовні комісії для подальшої мобілізації громадян на війну проти України.
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