Окупанти розгорнули широку агентурну мережу на захоплених територіях, залучивши таксистів і перевізників

Заступниця Міноборони України Ганна Маляр. Фото: Facebook

На тимчасово окупованій території України російські окупанти розширюють агентурну мережу. Для цього вони залучили таксистів та перевізників.

Про це повідомила заступниця Міноборони України Ганна Маляр у Telegram.

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Мета агентурної мережі

Відомо, що російські військові розширюють агентурну мережу для того, щоб виявити осіб з проукраїнськими настроями та будь-які порушення окупаційного режиму.

За словами Маляр, російські так звані правоохоронні органи примушують таксистів та інших перевізників звітувати про виявлення осіб з проукраїнськими настроями та будь-які порушення окупаційного режиму. У разі ухилення від виконання таких обов'язків — окупанти погрожують припинити діяльність транспортників.

Де поширена агентурна мережа

"Особливу активність з розгортання агентурної мережі у такий спосіб противник здійснює в тимчасово окупованих населених пунктах Херсонської, Донецької та Луганської областей", — поінформувала Ганна Маляр. І додала, що минулого тижня окупаційна влада заборонила деяким місцевим підприємствам транспортні перевезення через те, що ті недотримувалися зобов'язань.

Водночас, на ринок транспортних перевезень на тимчасово окупованій території все більше залучаються виключно російські підприємства.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Маляр назвала найпроблемніші напрямки на фронті.