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Маляр назвала найпроблемніші напрямки на фронті

30 травня 2023 15:36
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Маляр назвала найпроблемніші напрямки на фронті
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: Telegram/Ганна Маляр
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Російські окупаційні війська намагаються захопити територію України. Відтак не покидають спроб просунутися на фронтах, однак постійно зазнають поразки.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Де найбільша концентрація ворога

Маляр повідомляє, що за минулу добу ворог не просунувся на жодному з напрямків, на яких проводив наступ. Також зазначається, що інтенсивність наступальних дій ворога протягом доби дещо знижена. Натомість зберігається інтенсивність артобстрілів та авіаційних ударів.

"На трьох напрямках з шести протягом доби ворог не проводив наступальних дій. Йдеться про Лиманський, Авдіївський, Шахтарський. На Куп’янському напрямку противник веде безуспішні наступальні дії. На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники відбили 12 атак противника в районі міста Мар’їнка. На Бахмутському напрямку противник наступальних дій наразі не проводить. Втім продовжує обстріли та завдає авіаційних ударів. Також на цьому напрямку триває заміна та перегрупування ворожих військ", — заявила Маляр.

ЗСУ продовжують контролювати південно-західні околиці Бахмута.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Росія почала інтенсивніше обстрілювати північні регіони України протягом останнього місяця. В прикордонних областях росіяни руйнують цивільну інфраструктуру, адже вони воюють без правил.

Додамо, у Бахмуті значно знизилась інтенсивність наступальних дій ворога, оскільки він здійснює заміну військ з "вагнерівців" на регулярні підрозділи РФ. Також окупанти намагаються стабілізувати оборону на цьому напрямку.

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