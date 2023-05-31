У Мелітополі окупанти продовжують масово викрадати людей, — Федоров

Міський голова Мелітополя Іван Федоров. Фото: google.com

У Мелітополі розпочалась нова хвиля терору від російських окупантів. Російські військові не припиняють викрадати місцеве населення.

Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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Федоров повідомляє, що російські війська, як вогню, бояться "прориву" на тимчасово окупованих територіях, а тому шукають партизанів серед цивільного населення.

"Тільки в травні загарбники забрали і утримують щонайменше десять мирних мешканців Мелітополя, серед яких і ветеран журналістики Ірина Левченко разом з чоловіком Олександром. Викрадення цивільних, їхнє утримання незаконними силовими структурами, катування, щоб змусити зізнатися в неіснуючих злочинах, депортація — за ці злочини росія має відповідати перед міжнародною спільнотою", — написав Федоров.

Нагадаємо, в окупованому Мелітополі Запорізької області росіяни облаштували з десяток катівень. Українських громадян, затриманих під надуманими приводами, там б’ють і катують електричним струмом.

Додамо, у Мелітополі російські окупанти викрали подружжя Левченків, Ірину і Олександра. Ірина Левченко, яку звинувачують у тероризмі, працювала журналістом у загальнонаціональних українських медіа.