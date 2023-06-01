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Оккупанты развернули широкую агентурную сеть на захваченных территориях, — Маляр

1 июня 2023 17:54
- Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Оккупанты развернули широкую агентурную сеть на захваченных территориях, завлекая таксистов и перевозчиков
Заместительница Минобороны Украины Анна Маляр. Фото: Facebook
- Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

На временно оккупированной территории Украины российские оккупанты расширяют агентурную сеть. Для этого они привлекли таксистов и перевозчиков.

Об этом сообщила заместитель Минобороны Украины Анна Маляр в Telegram.

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Цель агентурной сети

Известно, что российские военные расширяют агентурную сеть для выявления лиц с проукраинскими настроениями и любых нарушений оккупационного режима.

По словам Маляр, российские так называемые правоохранительные органы заставляют таксистов и других перевозчиков отчитываться об обнаружении лиц с проукраинскими настроениями и любых нарушениях оккупационного режима. В случае уклонения от выполнения таких обязанностей оккупанты угрожают прекратить деятельность транспортников.

Где распространена агентурная сеть

"Особую активность по развертыванию агентурной сети таким образом противник совершает во временно оккупированных населенных пунктах Херсонской, Донецкой и Луганской областей", — проинформировала Анна Маляр. И добавила, что на прошлой неделе оккупационные власти запретили некоторым местным предприятиям транспортные перевозки из-за того, что те не соблюдали обязательства.

Одновременно с тем, на рынок транспортных перевозок на временно оккупированной территории все больше привлекаются исключительно российские предприятия.

Напомним, ранее мы писали о том, что Маляр назвала самые проблемные направления на фронте.

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