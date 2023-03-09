Окупанти розповідають про ставлення до війни: аудіоперехоплення
Військовослужбовець рф, який брав участь у війні в Україні, без жодних обмежень розповів про свій досвід та ставлення до війни. Він заявив, що не бажає брати участь у незаконних воєнних діях на території іншої країни.
Про це свідчить аудіоперехоплення ГУР Міноборони України.
-
Одеські поліцейські дають поради для безпеки дітей в Інтернеті
-
"Манчестер Юнайтед" розглядає можливість придбання Гаррі Кейна
-
У Грузії активісти продовжують протестувати попри заяву про відкликання закону про "іноагентів"
-
Зеленському вдруге відмовили у виступі на церемонії вручення "Оскара", — ЗМІ
-
Нирки — головний фільтр організму: як піклуватись про їх здоров'я
-
ЗСУ знищили пункт управління і три склади боєприпасів ворога, — Генштаб
-
Як зробити домашній пісний майонез: ТОП три найсмачніші рецепти
-
На Херсонщині російські мародери вивозять награбоване майно вантажівками, — Генштаб
-
У центрі Києві продають розкішну квартиру з холодильниками для сигар та вин
-
Український режисер Голубков обдурив Мінкульт, щоб знімати кліпи пропутінським зіркам: деталі
Аудіоперехоплення
За словами окупанта, в Росії зараз панує повне беззаконня, і що влада вчиняє злочинні дії, у тому числі викрадення та утримання людей.
"Тут вообще беззаконие, нах*й, полнейшее. Это "kidnapping", "терроризм", бл*дь, похищение и удержание", — сказав він.
Він також засудив війну в Україні та зазначив, що вона не потрібна нікому, і що її результатом стало безліч загиблих та поранених людей. Він попередив, що якщо цю ситуацію не врегулюють, то вже незабаром ситуація стане критичною, і росія може зіткнутися з негативними наслідками у своїй політиці.
"Если эту х*йню не прекратят, то уже скоро и хохлов реально в кремль мы сами проводим", — додав він.
Нагадаємо, що російські загарбники хочуть звільнитися з лав окупаційної армії . Однак через закон "Про проведення мобілізації в росії" це неможливо.