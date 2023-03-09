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Окупанти розповідають про ставлення до війни: аудіоперехоплення

9 березня 2023 19:28
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Російські окупанти
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Військовослужбовець рф, який брав участь у війні в Україні, без жодних обмежень розповів про свій досвід та ставлення до війни. Він заявив, що не бажає брати участь у незаконних воєнних діях на території іншої країни.

Про це свідчить аудіоперехоплення ГУР Міноборони України.

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Аудіоперехоплення

За словами окупанта, в Росії зараз панує повне беззаконня, і що влада вчиняє злочинні дії, у тому числі викрадення та утримання людей.

"Тут вообще беззаконие, нах*й, полнейшее. Это "kidnapping", "терроризм", бл*дь, похищение и удержание", — сказав він.

Він також засудив війну в Україні та зазначив, що вона не потрібна нікому, і що її результатом стало безліч загиблих та поранених людей. Він попередив, що якщо цю ситуацію не врегулюють, то вже незабаром ситуація стане критичною, і росія може зіткнутися з негативними наслідками у своїй політиці.

"Если эту х*йню не прекратят, то уже скоро и хохлов реально в кремль мы сами проводим", — додав він.

Нагадаємо, що російські загарбники хочуть звільнитися з лав окупаційної армії . Однак через закон "Про проведення мобілізації в росії" це неможливо.

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