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Оккупанты жалуются на плохое обеспечение и отсутствие зарплаты — перехват

2 июня 2023 19:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты жалуются на плохое обеспечение и отсутствие зарплаты — перехват
Российский оккупант в Украине. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Военнослужащие РФ все чаще жалуются на свое командование и отсутствие соответствующей заработной платы. Оккупант рассказывает, что каждые два месяца их должны переодевать, однако они все полгода сидят в купленной ими же форме.

Соответствующий разговор обнародовало ГУР.

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Перехваченный разговор

— Всех вас сразу не отпустят, — говорит собеседник оккупанта.

— Нет, ну так мы тоже сюда заезжали, меняли полностью людей, все заехали и все уехали, — говорит оккупант.

— Путин сказал полгода, нах*й, — отвечает его товарищ.

— Если здесь так будут делать, мы здесь как "потеряшки", у нас командование вообще другое. Нас же добровольцы за полгода 20 тысяч получили зарплату и прокуратура разбирается, а разобраться не может. Здесь п*здец. Народу дох*я, везде за лентой сидят и водку пьют. Народу много, зарядить есть кого, просто нах*й зависит от командования, а они не заморачиваются, хул*. Сказали сидите нах*й, до конца нах*й и все. Должны вообще каждые два месяца переодевать, а мы пол года по своей купленной ходим.

— Я тебе и говорю. Тебя должны переодеть, выдать новую робу, — говорит друг захватчика.

— Ну, видишь, мы просто попали в такую, в пятнашку, какие миротворцы, нах*й. Ее раз*ярили всю, а нами заполнили ее, потому что хотели ее расформировать, а нами заполнили, поэтому мы так сидим, — утверждает оккупант.

Напомним, недавно ГУР перехватило разговор, где российский военный рассказал, как ехал в Воронеж, а оказался на первой линии фронта в Украине.

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