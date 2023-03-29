Окупанти скаржаться, що місцеві на захоплених територіях до них погано ставляться: перехоплення

Місцеві жителі називають їх агресорами

Військовослужбовець рф пожалівся своїй дружині на погане ставлення місцевих жителів окупованих територій до солдатів рф. Також він нарікав на багато смертей та вдалі дії ЗСУ.

Відповідну перехоплену розмову оприлюднило ГУР МО.

Скарги окупанта дружині

Під час телефонної розмови одного з окупантів зі своєю дружиною він розповідав, як у Кремінній, Луганська область, місцеві жителі погано ставляться до російських солдатів.

"Місцеві до нас ставляться не дуже добре в цій Кремінінй. Одразу українською з нами розмовляють, називають агресорами", — каже військовослужбовець рф.

Окрім того, він розповів, як "українські диверсанти зарізали взвод ВДВ".

"Два дні тому п'ятеро диверсантів вирізали ВДВ-ий взвод на сусідній лісосмузі. Просто зайшли вирізали, трьох взяли в полон. Я не знаю, що караул робив. Тут помирає багато люлдей", — бідкається росіянин.

Нагадаємо, нещодавно ГУР оприлюднило розмову, як російський військовий Олександр Комарницький, який зараз перебуває в Слов’янському районі, розмовляв з дружиною та за її проханням через вимогу вчительки проводить виховну розмову з сином.

Його дитина разом з друзями після уроків кричали "Хайль Гітлер". Школярі виходили з класу з піднятою рукою.