Оккупанты жалуются, что местные на захваченных территориях к ним плохо относятся: перехват

Местные жители называют их агрессорами

В военнослужащий россии пожаловался своей жене на плохое отношение местных жителей оккупированных территорий к солдатам россии. Также он сетовал на многие смерти и удачные действия ВСУ.

Соответствующий перехваченный разговор обнародовало ГУР МО.

Жалобы оккупанта жене

Во время телефонного разговора одного из оккупантов со своей женой он рассказывал, как в Кременной, Луганская область, местные жители плохо относятся к российским солдатам.

"Местные к нам относятся не очень хорошо в этой Кременной. Сразу на украинском с нами разговаривают, называют агрессорами", — говорит военнослужащий россии.

Кроме того, он рассказал, как "украинские диверсанты зарезали взвод ВДВ".

"Два дня назад пятеро диверсантов вырезали ВДВ-ый взвод на соседней лесополосе. Просто зашли вырезали, троих взяли в плен. Я не знаю, что караул делал. Здесь умирает много людей", — жалуется россиянин.

Напомним, недавно ГУР обнародовал разговор, как российский военный Александр Комарницкий, который сейчас находится в Славянском районе, разговаривал с женой и по ее просьбе по требованию учительницы проводит воспитательный разговор с сыном.

Его ребенок вместе с друзьями после уроков кричали "Хайль Гитлер". Школьники выходили из класса с приподнятой рукой.