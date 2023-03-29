Оккупанты жалуются, что местные на захваченных территориях к ним плохо относятся: перехват
В военнослужащий россии пожаловался своей жене на плохое отношение местных жителей оккупированных территорий к солдатам россии. Также он сетовал на многие смерти и удачные действия ВСУ.
Соответствующий перехваченный разговор обнародовало ГУР МО.
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Жалобы оккупанта жене
Во время телефонного разговора одного из оккупантов со своей женой он рассказывал, как в Кременной, Луганская область, местные жители плохо относятся к российским солдатам.
"Местные к нам относятся не очень хорошо в этой Кременной. Сразу на украинском с нами разговаривают, называют агрессорами", — говорит военнослужащий россии.
Кроме того, он рассказал, как "украинские диверсанты зарезали взвод ВДВ".
"Два дня назад пятеро диверсантов вырезали ВДВ-ый взвод на соседней лесополосе. Просто зашли вырезали, троих взяли в плен. Я не знаю, что караул делал. Здесь умирает много людей", — жалуется россиянин.
Напомним, недавно ГУР обнародовал разговор, как российский военный Александр Комарницкий, который сейчас находится в Славянском районе, разговаривал с женой и по ее просьбе по требованию учительницы проводит воспитательный разговор с сыном.
Его ребенок вместе с друзьями после уроков кричали "Хайль Гитлер". Школьники выходили из класса с приподнятой рукой.