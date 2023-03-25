Російські солдати гинуть через алкоголь і наркотики, — перехоплення ГУР

Російські окупанти

Військова прокуратура росії імовірно влаштовуватиме перевірки у військових частинах через випадки вживання алкогольних та наркотичних засобів, що призвели до смерті російських солдат.

Про це стало відомо з чергового перехоплення, оприлюдненого ГУР Міноборони України.

Перехоплення розмови

Як зазначають у розвідці, військовослужбовець 3 омсбр 1 ак попереджає іншого окупанта про можливі перевірки частин військовою комендатурою через випадки вживання алкогольних та наркотичних засобів, що призвели до смерті солдат.

"Алло Медвідь, приділи мені п'ять хвилин. Сьогодні, можливо, буде шмон комендатури. В нас тут одне тіло, нах**й в наркотичному сп'янінні, ми його в терміновому порядку відвезли, він вколовся, бля**ь", — розповідає окупант.

Він просить свого товариша попередити усіх інших, аби всі заховали "алкашку"та інші заборонені речовини і почистили телефони.

Нагадаємо, нещодавно розвідка оприлюднила перехоплену розмову, з якої можна зробити висновки, як окупанти приховують проблеми з алкоголем серед військових.

На оприлюдненому записі військовослужбовці обговорюють вирішення одного неприємного інциденту. Один із солдатів окупаційної армії, на прізвище Лефіренко, напився і заснув під під’їздом будинку на морозі.

Військовий, імовірно офіцер, грубим тоном вимагає, щоб підлеглі поїхали по п'яного солдата і привезли його в частину. Проблема в тому, що в частину дзвонить дружина п'яного військовослужбовця та просить викликати для нього "швидку".