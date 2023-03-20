Окупант проводить виховну розмову з сином, який кричав "Хайль Гітлер", — перехоплення ГУР

Російський окупант

Російський військовий Олександр Комарницький, який зараз перебуває в Слов’янському районі, розмовляв з дружиною та за її проханням через вимогу вчительки проводить виховну розмову з сином. Його дитина разом з друзями після уроків кричали "Хайль Гітлер". Школярі виходили з класу з піднятою рукою.

Чергове перехоплення окупантів опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

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Окупант домовився з дружиною, щоб вона увімкнула дітям російський пропагандистський фільм "Освобождение" про Другу світову війну.

"Отец тут, бл*дь, борется с нацизмом, бл*дь, с этими п*дар*сами *буч*ми, а ты вот ходишь и кричишь, чтобы они жили", — сказав окупант своєму сину.

Російський військовослужбовець також поскаржився на обшуки посилок на наявність алкоголю. У разі знаходження спиртні напої виливають. Він розповів, що його підрозділ близько тижня не могли забезпечити питною водою.

"Им (командуванню) по**й. У нас воды нету уже неделю, бл*дь, им по**й", — висловився окупант.

Нагадаємо, представники російської приватної компанії "Вагнер" розповідають мобілізованим росіянам про швидке завершення війни. При цьому російські окупанти дивуються тому, як воюють "вагнерівці" — вони зазнають великих трат і при цьому продовжують іти в бій.

Також ми писали, що у лавах окупаційних військ спостерігаються проблеми із алкоголем серед військових. Офіцери окупаційної армії своєю чергою намагаються приховувати факти зловживання алкоголем серед солдатів.