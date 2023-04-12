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Окупанти скаржаться, що їм не вистачає людей: нове перехоплення ГУР

12 квітня 2023 19:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Окупанти скаржаться, що їм не вистачає людей: нове перехоплення ГУР
Російські окупанти в досаді через нестачу людей
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російський окупант скаржиться дівчині, що у них катастрофічно не вистачає людей. Також він розповів, що солдати перебувають в оточенні ЗСУ.

Про це свідчить нове перехоплення ГУР.

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"Якщо навіть щось буде, нас навіть вивести ніяк зараз, а що, ну так... у кільці ми невеликому, оточили нас коротше, вони десь там пробилися, чого пробили я не знаю, брехати не буду. У мене така інформація", — каже він.

"Ну так", — відповідає співрозмовниця.

"Я сьогодні піду в розвідку, в секрет, дивитимуся як вони пересуваються, що вони роблять", — сказав він.

"Нормально, че тобі можна чи так?", — каже вона.

"А мені похр*н заспокойся. Нормально, працюємо. Так, нас оточили. Все простежую". Зараз пробиватимемо, все одно, завтра чи що. Розмовляли, у них 4 танки, зараз пробиватимемося", — каже він.

"А я щось чула, що мобілізованих прибиратимуть, повертатимуть додому, чув, чув", — додав він.

Нагадаємо, що російські загарбники хочуть звільнитися з лав окупаційної армії. Однак через закон "Про проведення мобілізації в росії" це неможливо.

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