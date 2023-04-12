Оккупанты жалуются, что им не хватает людей: новый перехват ГУР

Российские оккупанты в досаде из-за нехватки людей

Российсикй оккупант жалуется девушке, что у них катастрофически не хватает людей. Также он рассказал, что солдаты находятся в окружении ВСУ.

Об этом свидетельствует новый перехват ГУР.

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"Если даже что-то будет, нас даже вывести никак сейчас, а что,ну так... в кольце мы небольшом, окружили нас короче, они где-то там пробились, чето пробили я не знаю, врать не буду. У меня такая информация", — говорит он.

"Ну да", — отвечает собеседница.

"Я сегодня пойду в разведку, в секрет, буду смотреть как они передвигаються, че они делают", — сказал он.

"Нормально, че тебе можно что ли да?", — говорит она.

"А мне похр*н успокойся. Нормально, работаем. Да нас окружили. Все прослеживаю.”, Сейчас пробивать будем, все равно, завтра что ли. Окружение пробивать. Думают, что окружили, мы им сейчас дадим. Мы тут сейчас с мобилизованными разговаривали, у них 4 танка, сейчас будем пробиваться", — говорит он.

"А я что-то слышала, что мобилизованных будут убирать, возвращать домой, слышал, слышал", — добавил он.

Напомним, что российские захватчики хотят уволиться из рядов оккупационной армии. Однако из-за закона "О проведении мобилизации в рф" это невозможно.