Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Оккупанты жалуются, что им не хватает людей: новый перехват ГУР arrow

Оккупанты жалуются, что им не хватает людей: новый перехват ГУР

12 апреля 2023 19:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Оккупанты жалуются, что им не хватает людей: новый перехват ГУР
Российские оккупанты в досаде из-за нехватки людей
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российсикй оккупант жалуется девушке, что у них катастрофически не хватает людей. Также он рассказал, что солдаты находятся в окружении ВСУ.

Об этом свидетельствует новый перехват ГУР.

Читайте также:

Аудиоперехват

"Если даже что-то будет, нас даже вывести никак сейчас, а что,ну так... в кольце мы небольшом, окружили нас короче, они где-то там пробились, чето пробили я не знаю, врать не буду. У меня такая информация", — говорит он.

"Ну да", — отвечает собеседница.

"Я сегодня пойду в разведку, в секрет, буду смотреть как они передвигаються, че они делают", — сказал он. 

"Нормально, че тебе можно что ли да?", — говорит она.

"А мне похр*н успокойся. Нормально, работаем. Да нас окружили. Все прослеживаю.”, Сейчас пробивать будем, все равно, завтра что ли. Окружение пробивать. Думают, что окружили, мы им сейчас дадим. Мы тут сейчас с мобилизованными разговаривали, у них 4 танка, сейчас будем пробиваться", — говорит он.

"А я что-то слышала, что мобилизованных будут убирать, возвращать домой, слышал, слышал", — добавил он.

Напомним, что российские захватчики хотят уволиться из рядов оккупационной армии. Однако из-за закона "О проведении мобилизации в рф" это невозможно.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB