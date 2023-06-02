Окупанти не можуть забезпечити питною водою жителів Донецької області

Люди набирають воду в пляшки. Фото: google.com

На тимчасово окупованих територіях Донецької області не вистачає води. Російським загарбникам не вдається забезпечити постачання.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Читайте також:

Росіяни не можуть налагодити водопостачання

"Зафіксовано, що працівники підконтрольного окупантам Державного унітарного підприємства так званої "ДНР" "Вода Донбасу" не можуть забезпечити ремонт мереж та об’єктів водопостачання та водовідведення", — йдеться у повідомленні.

До того ж на тимчасово окупованих територіях Донецької області спостерігається проблема із підвозом звичайної питної води населенню.

У ЦНС розповіли, що причина полягає в тому, що адміністрація окупантів розікрала гроші, які було виділено на ремонт.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях загарбники продовжують "полювати" на людей з проукраїнською позицією. Вони переодягають ефесбешників у цивільне та розповідають про "плохую русскую власть".

Також ми писали, в окупованому Мелітополі Запорізької області росіяни облаштували з десяток катівень. Українських громадян, затриманих під надуманими приводами, там б’ють і катують електричним струмом.

Додамо, окупанти посилили тиск на працівників Запорізької АЕС і катуваннями змушують їх підписувати контракт з росіянами. Попри знущання українці тримаються гідно.