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Окупанти не можуть забезпечити питною водою жителів Донецької області

2 червня 2023 19:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти не можуть забезпечити питною водою жителів Донецької області
Люди набирають воду в пляшки. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На тимчасово окупованих територіях Донецької області не вистачає води. Російським загарбникам не вдається забезпечити постачання.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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"Зафіксовано, що працівники підконтрольного окупантам Державного унітарного підприємства так званої "ДНР" "Вода Донбасу" не можуть забезпечити ремонт мереж та об’єктів водопостачання та водовідведення", — йдеться у повідомленні.

До того ж на тимчасово окупованих територіях Донецької області спостерігається проблема із підвозом звичайної питної води населенню. 

У ЦНС розповіли, що причина полягає в тому, що адміністрація окупантів розікрала гроші, які було виділено на ремонт.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях загарбники продовжують "полювати" на людей з проукраїнською позицією. Вони переодягають ефесбешників у цивільне та розповідають про "плохую русскую власть".

Також ми писали, в окупованому Мелітополі Запорізької області росіяни облаштували з десяток катівень. Українських громадян, затриманих під надуманими приводами, там б’ють і катують електричним струмом.

Додамо, окупанти посилили тиск на працівників Запорізької АЕС і катуваннями змушують їх підписувати контракт з росіянами. Попри знущання українці тримаються гідно.

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