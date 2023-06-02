Окупанти не можуть забезпечити питною водою жителів Донецької області
На тимчасово окупованих територіях Донецької області не вистачає води. Російським загарбникам не вдається забезпечити постачання.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Росіяни не можуть налагодити водопостачання
"Зафіксовано, що працівники підконтрольного окупантам Державного унітарного підприємства так званої "ДНР" "Вода Донбасу" не можуть забезпечити ремонт мереж та об’єктів водопостачання та водовідведення", — йдеться у повідомленні.
До того ж на тимчасово окупованих територіях Донецької області спостерігається проблема із підвозом звичайної питної води населенню.
У ЦНС розповіли, що причина полягає в тому, що адміністрація окупантів розікрала гроші, які було виділено на ремонт.
Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях загарбники продовжують "полювати" на людей з проукраїнською позицією. Вони переодягають ефесбешників у цивільне та розповідають про "плохую русскую власть".
Також ми писали, в окупованому Мелітополі Запорізької області росіяни облаштували з десяток катівень. Українських громадян, затриманих під надуманими приводами, там б’ють і катують електричним струмом.
Додамо, окупанти посилили тиск на працівників Запорізької АЕС і катуваннями змушують їх підписувати контракт з росіянами. Попри знущання українці тримаються гідно.