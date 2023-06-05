Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Оккупанты сбросили авиабомбы на Торецк, есть пострадавшие arrow

Оккупанты сбросили авиабомбы на Торецк, есть пострадавшие

5 июня 2023 15:31
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Оккупанты сбросили авиабомбы на Торецк, есть пострадавшие
Авиабомба ФАБ-250. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Россияне не устают наносить авиационные удары по территории Украины. Сегодня от управляемых авиационных бомб пострадал город Торецк Донецкой области.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Читайте также:

Россия сбросила авиационные бомбы

Сегодня, 5 июня, Россия обстреляла город Торецк Донецкой области. По предварительной информации, российская армия нанесла два удара по центру города с использованием ФАБ-250.

Россияне сбросили авиабомбы ФАБ-250 на Торецк. Фото: Донецкая областная прокуратура
Россияне сбросили авиабомбы ФАБ-250 на Торецк. Фото: Донецкая областная прокуратура
Россияне сбросили авиабомбы ФАБ-250 на Торецк. Фото: Донецкая областная прокуратура

Ранения получили две женщины 71 и 64 лет, а также 45-летний мужчина. На данный момент их отправили в больницу, там им оказывают первую медицинскую помощь. Отмечается, что трое правоохранителей получили контузии в результате обстрела.

В результате взрыва повреждены учебное заведение, жилые дома, помещения банка и админздание.

Правоохранители начали расследование по факту ранения шести человек.

Россияне сбросили авиабомбы ФАБ-250 на Торецк. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что на временно оккупированных территориях Донецкой области не хватает воды. Российским захватчикам не удается обеспечить поставки. К тому же на временно оккупированных территориях Донецкой области наблюдается проблема с подвозом обычной питьевой воды населению. В ЦНС рассказали, что причина заключается в том, что администрация оккупантов разворовала деньги, выделенные на ремонт.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас