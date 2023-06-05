Оккупанты сбросили авиабомбы на Торецк, есть пострадавшие
Россияне не устают наносить авиационные удары по территории Украины. Сегодня от управляемых авиационных бомб пострадал город Торецк Донецкой области.
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
Россия сбросила авиационные бомбы
Сегодня, 5 июня, Россия обстреляла город Торецк Донецкой области. По предварительной информации, российская армия нанесла два удара по центру города с использованием ФАБ-250.
Ранения получили две женщины 71 и 64 лет, а также 45-летний мужчина. На данный момент их отправили в больницу, там им оказывают первую медицинскую помощь. Отмечается, что трое правоохранителей получили контузии в результате обстрела.
В результате взрыва повреждены учебное заведение, жилые дома, помещения банка и админздание.
Правоохранители начали расследование по факту ранения шести человек.
Напомним, ранее мы писали, что на временно оккупированных территориях Донецкой области не хватает воды. Российским захватчикам не удается обеспечить поставки. К тому же на временно оккупированных территориях Донецкой области наблюдается проблема с подвозом обычной питьевой воды населению. В ЦНС рассказали, что причина заключается в том, что администрация оккупантов разворовала деньги, выделенные на ремонт.