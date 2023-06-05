Оккупанты сбросили авиабомбы на Торецк, есть пострадавшие

Авиабомба ФАБ-250. Фото: google.com

Россияне не устают наносить авиационные удары по территории Украины. Сегодня от управляемых авиационных бомб пострадал город Торецк Донецкой области.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Читайте также:

Россия сбросила авиационные бомбы

Сегодня, 5 июня, Россия обстреляла город Торецк Донецкой области. По предварительной информации, российская армия нанесла два удара по центру города с использованием ФАБ-250.

Россияне сбросили авиабомбы ФАБ-250 на Торецк. Фото: Донецкая областная прокуратура

Россияне сбросили авиабомбы ФАБ-250 на Торецк. Фото: Донецкая областная прокуратура

Россияне сбросили авиабомбы ФАБ-250 на Торецк. Фото: Донецкая областная прокуратура

Ранения получили две женщины 71 и 64 лет, а также 45-летний мужчина. На данный момент их отправили в больницу, там им оказывают первую медицинскую помощь. Отмечается, что трое правоохранителей получили контузии в результате обстрела.

В результате взрыва повреждены учебное заведение, жилые дома, помещения банка и админздание.

Правоохранители начали расследование по факту ранения шести человек.

Россияне сбросили авиабомбы ФАБ-250 на Торецк. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что на временно оккупированных территориях Донецкой области не хватает воды. Российским захватчикам не удается обеспечить поставки. К тому же на временно оккупированных территориях Донецкой области наблюдается проблема с подвозом обычной питьевой воды населению. В ЦНС рассказали, что причина заключается в том, что администрация оккупантов разворовала деньги, выделенные на ремонт.