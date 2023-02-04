Бойченко заявил, что оккупанты стягивают технику и десятки тысяч военных к окраинам Мариуполя

Оккупанты стягивают технику и десятки тысяч военных к окраинам Мариуполя, — Бойченко
Российские захватчики свозят во временно оккупированный Мариуполь десятки тысяч военных. Враг готовится к контрнаступлению ВСУ.
Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
-
Все в теплой одежде и нормальном состоянии: Лубинец показал, как оккупантов возвращали в рф
-
Зеленский лишил гражданства нескольких министров и чиновников времен Януковича
-
Канада отправила Украине первый танк Leopard 2
-
В США сбили китайский шар-шпион
-
Прожил вдвое дольше нормы: в Португалии 30-летний пес побил рекорд Гиннеса
-
Любимица фортуны: в Канаде 18-летняя девушка выиграла $48 миллионов с первого раза
-
Топ-7 самых сексуальных духов в мире по версии экспертов и редакторов модных изданий
-
Смех сквозь слезы: Резников показал, чем россияне собирались защищаться от HIMARS
-
Зеленский рассказал, скольких украинцев удалось вернуть домой с 24 февраля
-
Топ-5 модных вариантов маникюра на весну 2023
Подробности
"Россия понимает, что ВСУ уже скоро перейдут в контрнаступление. Именно поэтому они свозят технику, живую силу. А так называемые некоторые новостройки планируют использовать в качестве фортификационных (сооружений. — Ред.). Они боятся наступления и не готовы еще больше возвращать территорий. А мы верим в наши стальные ВСУ и в освобождение нашего дома от оккупантов", — сказал Бойченко.
Напомним, Вооруженным силам Украины для начала перехода в контрнаступление необходимо располагать тремя боевыми составляющими. Именно их наличие и должно стать определяющим для успеха.
Также мы писали, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует большое контрнаступление Сил обороны Украины весной текущего года. Горячее всего на фронте будет в марте.
Добавим, Украина готовится к полному освобождению своих территорий от оккупантов и начинает национальную кампанию "Гвардия наступления", в рамках которой будут сформированы новые высокопрофессиональные военные бригады.