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Оккупанты стягивают технику и десятки тысяч военных к окраинам Мариуполя, — Бойченко

4 февраля 2023 23:22
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь
Бойченко заявил, что оккупанты стягивают технику и десятки тысяч военных к окраинам Мариуполя
Захватчики готовятся к контрнаступлению украинских защитников
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь

Российские захватчики свозят во временно оккупированный Мариуполь десятки тысяч военных. Враг готовится к контрнаступлению ВСУ.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

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"Россия понимает, что ВСУ уже скоро перейдут в контрнаступление. Именно поэтому они свозят технику, живую силу. А так называемые некоторые новостройки планируют использовать в качестве фортификационных (сооружений. — Ред.). Они боятся наступления и не готовы еще больше возвращать территорий. А мы верим в наши стальные ВСУ и в освобождение нашего дома от оккупантов", — сказал Бойченко.

Напомним, Вооруженным силам Украины для начала перехода в контрнаступление необходимо располагать тремя боевыми составляющими. Именно их наличие и должно стать определяющим для успеха.

Также мы писали, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует большое контрнаступление Сил обороны Украины весной текущего года. Горячее всего на фронте будет в марте.

Добавим, Украина готовится к полному освобождению своих территорий от оккупантов и начинает национальную кампанию "Гвардия наступления", в рамках которой будут сформированы новые высокопрофессиональные военные бригады.

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