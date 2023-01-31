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Селезньов перелічив три складові, необхідні ЗСУ для початку контрнаступу

31 січня 2023 12:16
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Селезньов розповів, що потрібно Україні для контрнаступу
У війні тон задає наявність достатньої кількості ресурсів
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Збройним силам України для початку переходу у контрнаступ необхідно мати у своєму розпорядженні три бойові складові. Саме їхня наявність і має стати визначальною для успіху.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE озвучив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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"Цілком очевидно, що для того, щоб проводити контрнаступ, нам потрібні ресурси. У першу чергу — артилерія, бронетехніка і, відповідно, — боєприпаси", — сказав Селезньов.

Владислав Селезньов
Владислав Селезньов

За його словами, не буде цих складових — не буде чим воювати.

Тому, як наголосив військовий експерт, запорука українського успішного контрнаступу впирається в наявність достатнього обсягу ресурсів. 

"Якщо вони є, то йде контрнаступ, немає — все стоїть на паузі і переходить у позиційні бої. А це своєю чергою спонукає путінську армію до активізації бойових дій зі свого боку. Адже той володіє ініціативою, хто володіє ресурсами. До того ж війна у принципі це — війна ресурсів", — констатував Селезньов.

Як складаються справи зі зброєю

У Білому домі 25 січня президент США Джо Байден виступив з промовою. Він оголосив про надання Україні 31 танка Abrams.

Окрім того, на початку січня Німеччина та США домовились передати Україні додаткову військову допомогу, до якої входять бойові броньовані машини M2 Bradley та друга зенітно-ракетна батарея Patriot. Таку заяву зробили після телефонної розмови між президентом Байденом і канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Нагадаємо, 25 січня Німеччина погодила надання Україні танків Leopard 2. Раніше CNN з посиланням на джерела у Міноборони Німеччини повідомляло, що німецька армія має у своєму розпорядженні 320 танків Leopard 2, але невідомо, який ступінь боєготовності вони мають.

Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

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