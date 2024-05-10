Зведення Генштабу 10 травня

Українські артилеристи. Фото: РБК-Україна

Окупанти продовжують наступальні дії на багатьох ділянках фронту та зводять нові мінні загородження. Сили ППО вночі знищили 10 "шахедів".

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України в п'ятницю, 10 травня.

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Як повідомляє Генштаб, станом на 06.00 10 травня 2024 року на фронті відбулось 95 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 6 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 127 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі ворог запустив по території України 10 БпЛА типу "Shahed". Силам ППО вдалось ліквідувати всі ворожі цілі.

Знищені ''шахеди''. Фото: Інфографіка Генштабу ЗСУ

Також ворог бив з артилерії, систем залпового вогню, мінометів та іншим озброєнням по населених пунктах: Білопілля, Костянтинівка, Садки Сумської області; Веселе, Вовчанськ, Вовчанські Хутори Харківської області; Лиман, Верхньокам’янське, Дружба, Спірне, Калинове, Уманське, Богоявленка Донецької області.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог почав здійснювати спорудження нових мінних загороджень для недопущення прориву українських військ та зберігає численну присутність у цьому районі.

Загалом по всьому фронту окупанти атакують українські позиції, але бійці ЗСУ стійко захищають їх та не допускають прориву ворогом захисних ліній.

Втрати ворога, станом на 10 травня

особового складу — 479710 (+980) осіб;

танків — 7434 (+5) одиниць;

бойових броньованих машин — 14313 (+32) одиниці;

артилерійських систем — 12387 (+47) одиниць;

РСЗВ — 1062 (+4) одиниці;

засобів ППО — 795 (+2) одиниці;

літаків — 349 одиниць;

БпЛА — 9826 (+51) одиниця;

крилатих ракет — 2192 одиниці;

кораблів/катерів — 26 одиниць;

автомобільної техніки та цистерн ПММ — 16691 (+73) одиниці;

спеціальної техніки — 2031 (+4) одиниці;

гелікоптерів — 325 одиниць;

підводних човнів — 1 одиниця.

Втрати ворога. Фото: Інфографіка Генштабу ЗСУ

Загалом протягом минулої доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 радіолокаційній станції, 2 складах боєприпасів, 1 засобу протиповітряної оборони та 17 районах зосередження особового складу противника.

Нагадаємо, що вночі 10 травня ворог запустив по Україні чергову партію безпілотників, силам ППО вдалось ліквідувати всі ворожі цілі в небі над Україною.

Напередодні, 9 травня ворог знову атакував об'єкти критичної інфраструктури та енергетики. Значних пошкоджень зазнали дві гідроелектростанції, які були виведені з ладу.