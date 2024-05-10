Возведение Генштаба 10 мая

Оккупанты создают минные заграждения вдоль украинской границы — утренний отчет Генштаба
Оккупанты продолжают наступательные действия на многих участках фронта и возводят новые минные заграждения. Силы ПВО ночью уничтожили 10 "шахедов".
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в пятницу, 10 мая.
Какая ситуация на фронте
Как сообщает Генштаб, по состоянию на 06:00 10 мая 2024 года на фронте произошло 95 боевых столкновений.
Всего враг нанес 6 ракетных и 80 авиационных ударов, совершил 127 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Ночью враг запустил по территории Украины 10 БпЛА типа "Shahed". Силам ПВО удалось ликвидировать все враждебные цели.
Также враг бил из артиллерии, систем залпового огня, минометов и другим вооружением по населенным пунктам: Белополье, Константиновке, Садке Сумской области; Веселое, Волчанск, Волчанские Хутора Харьковской области; Лиман, Верхнекаменное, Дружба, Спорное, Калиновое, Уманское, Богоявленка Донецкой области.
На Северском и Слобожанском направлениях враг начал осуществлять строительство новых минных заграждений для недопущения прорыва украинских войск и сохраняет многочисленное присутствие в этом районе.
В целом по всему фронту оккупанты атакуют украинские позиции, но бойцы ВСУ стойко защищают их и не допускают прорыва врагом защитных линий.
Потери врага, по состоянию на 10 мая
- личного состава — 479710 (+980) человек;
- танков — 7434 (+5) единиц;
- боевых бронированных машин — 14313 (+32) единицы;
- артиллерийских систем — 12387 (+47) единиц;
- РСЗО — 1062 (+4) единицы;
- средств ПВО — 795 (+2) единицы;
- самолетов — 349 единиц;
- БпЛА — 9826 (+51) единица;
- крылатых ракет — 2192 единицы;
- кораблей/катеров — 26 единиц;
- автомобильной техники и цистерн ГСМ — 16691 (+73) единицы;
- специальной техники — 2031 (+4) единицы;
- вертолетов — 325 единиц;
- подводных лодок — 1 единица.
Всего за прошедшие сутки авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 радиолокационной станции, 2 складам боеприпасов, 1 средству противовоздушной обороны и 17 районам сосредоточения личного состава противника.
Напомним, что ночью 10 мая враг запустил по Украине очередную партию беспилотников, силам ПВО удалось ликвидировать все враждебные цели в небе над Украиной.
Накануне 9 мая враг снова атаковал объекты критической инфраструктуры и энергетики. Значительные повреждения получили две гидроэлектростанции, которые были выведены из строя.
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