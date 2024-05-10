Возведение Генштаба 10 мая

Украинские артиллеристы. Фото: РБК-Украина

Оккупанты продолжают наступательные действия на многих участках фронта и возводят новые минные заграждения. Силы ПВО ночью уничтожили 10 "шахедов".

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в пятницу, 10 мая.

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Как сообщает Генштаб, по состоянию на 06:00 10 мая 2024 года на фронте произошло 95 боевых столкновений.

Всего враг нанес 6 ракетных и 80 авиационных ударов, совершил 127 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ночью враг запустил по территории Украины 10 БпЛА типа "Shahed". Силам ПВО удалось ликвидировать все враждебные цели.

Уничтоженные Шахеды. Фото: Инфографика Генштаб ВСУ

Также враг бил из артиллерии, систем залпового огня, минометов и другим вооружением по населенным пунктам: Белополье, Константиновке, Садке Сумской области; Веселое, Волчанск, Волчанские Хутора Харьковской области; Лиман, Верхнекаменное, Дружба, Спорное, Калиновое, Уманское, Богоявленка Донецкой области.

На Северском и Слобожанском направлениях враг начал осуществлять строительство новых минных заграждений для недопущения прорыва украинских войск и сохраняет многочисленное присутствие в этом районе.

В целом по всему фронту оккупанты атакуют украинские позиции, но бойцы ВСУ стойко защищают их и не допускают прорыва врагом защитных линий.

Потери врага, по состоянию на 10 мая

личного состава — 479710 (+980) человек;

танков — 7434 (+5) единиц;

боевых бронированных машин — 14313 (+32) единицы;

артиллерийских систем — 12387 (+47) единиц;

РСЗО — 1062 (+4) единицы;

средств ПВО — 795 (+2) единицы;

самолетов — 349 единиц;

БпЛА — 9826 (+51) единица;

крылатых ракет — 2192 единицы;

кораблей/катеров — 26 единиц;

автомобильной техники и цистерн ГСМ — 16691 (+73) единицы;

специальной техники — 2031 (+4) единицы;

вертолетов — 325 единиц;

подводных лодок — 1 единица.

Потери врага. Фото: Инфографика Генштаба ВСУ

Всего за прошедшие сутки авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 радиолокационной станции, 2 складам боеприпасов, 1 средству противовоздушной обороны и 17 районам сосредоточения личного состава противника.

Напомним, что ночью 10 мая враг запустил по Украине очередную партию беспилотников, силам ПВО удалось ликвидировать все враждебные цели в небе над Украиной.

Накануне 9 мая враг снова атаковал объекты критической инфраструктуры и энергетики. Значительные повреждения получили две гидроэлектростанции, которые были выведены из строя.