Оккупанты трижды обстреляли приграничье Сумской области, — ОК "Север"

Потерь среди личного состава и техники нет

Сегодня, 19 марта, российские оккупанты трижды обстреляли приграничье Сумской области. По предварительной информации, люди не пострадали.

Об этом сообщает ОК "Север".

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"Зафиксировано восемь приходов с 07:20 до 08:05, вероятно из миномета 120 мм, в район н.п. Середина-Буда. Потерь среди о/с и техники нет. В населенном пункте повреждены три частных дома, о потерях среди местного население информация не поступала", — говорится в сообщении.

С 10:38 до 10:55 было зафиксировано шесть приходов, предположительно из САУ, в район н.п. Стариковое. Потерь среди личного состава и техники нет. О раненых гражданских или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Сегодня с 10:30 было еще пять приходов, предположительно из миномета 120 мм, в район н.п. Студенок. В ОК "Север" сообщили, что потерь нет.

Напомним, в течение 13 марта дня россияне совершили обстрелы территорий шести громад Сумской области. Речь идет о Белопольской, Шалыгинской, Краснопольской, Эсманской, Зноб-Новгородской и Середино-Будской.

Также мы писали, что Шосткинская окружная прокуратура начала досудебное расследование из-за атаки россии на одно из общежитий Сумской области. В результате обстрелов погиб работник лицея.

Добавим, в Сумской области к 10 годам лишения свободы приговорен российский военнослужащий. Оккупант угрожал оружием и отбирал ценные вещи у мирных украинцев.