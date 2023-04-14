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Окупанти у Каховці закликають готуватись до евакуації: куди їхати

14 квітня 2023 03:59
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Окупанти у Каховці закликають готуватись до евакуації: куди їхати
Окупанти у Каховці закликають готуватись до евакуації в Уфу чи Тюмень. Фото: Telegram
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Каховці окупанти розвішують оголошення, в яких закликають мешканців приготувати "тривожну валізку". 

Про це пише журналіст Андрій Цаплієнко на своїй сторінці в Telegram

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"У Каховці окупанти розвішують оголошення, в яких закликають мешканців приготувати "тривожну валізку" і, пройшовши реєстрацію, їхати в Уфу чи Тюмень! А як же "Росія тут назавжди?", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на тимчасово зайнятій території Херсонської області російські окупанти посилюють контррозвідувальний та поліцейський режими. В Каховському районі, починаючи тривають рейди збройних сил РФ з перевірки особистих телефонів у місцевого населення на наявність "забороненого" контенту.

 Під час таких перевірок окупанти проводять обшуки в оселях місцевих жителів. В першу чергу під перевірку підпадають ті, хто здійснює телефонні дзвінки до вільної України.

 

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