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Оккупанты в Каховке призывают готовиться к эвакуации: куда ехать

14 апреля 2023 03:59
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Оккупанты в Каховке призывают готовиться к эвакуации: куда ехать
Оккупанты в Каховке призывают готовиться к эвакуации в Уфу или Тюмень. Фото: Telegram
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Каховке оккупанты развешивают объявления, в которых призывают жителей приготовить "тревожный чемоданчик".

Об этом пишет журналист Андрей Цаплиенко на своей странице в Telegram.

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"В Каховке оккупанты развешивают объявления, в которых призывают жителей приготовить "тревожный чемоданчик" и, пройдя регистрацию, ехать в Уфу или Тюмень! А как же "Россия здесь навсегда?", - говорится в сообщении.

Напомним, на временно занятой территории Херсонской области российские оккупанты усиливают контрразведывательный и полицейский режимы. В Каховском районе, начиная продолжаются рейды вооруженных сил РФ с проверки личных телефонов у местного населения на наличие "запретного" контента.

Во время таких проверок оккупанты проводят обыски в домах местных жителей. В первую очередь под проверку подпадают те, кто совершает телефонные звонки в свободную Украину.

 

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