Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Оккупанты в Мариуполе вывозят завалы домов вместе с телами погибших гражданских arrow

Оккупанты в Мариуполе вывозят завалы домов вместе с телами погибших гражданских

4 февраля 2023 14:53
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Российские захватчики вывозят из Мариуполя завалы домов вместе с телами погибших
Армия рф пытается скрыть собственные преступления
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Российские оккупанты продолжают разрушать Мариуполь. В ходе блокады они уничтожили более 1300 гражданских объектов. Сейчас же захватчики вывозят из города следы собственных преступлений, в том числе тела погибших гражданских.

Об этом в эфире FREEДОМ рассказал мэр города Вадим Бойченко.

Читайте также:

Что известно

По словам законного мэра Мариуполя Вадима Бойченко, за время оккупации россияне целенаправленно уничтожили 50% многоквартирных домов города. А это более 1300 объектов.

Теперь же оккупанты пытаются скрыть следы своих преступлений. Ведь в каждом здании остались тела убитых мирных мариупольцев. Уже около 200 домов снесены. Еще почти 800 — в планах.

"В Мариуполе россияне совершили самое жестокое преступление. Если в начале оккупации города они редко, но доставали тела, то теперь и этого не делают — разбирают завалы, вывозят на мусор бетон вместе с телами", — рассказал Вадим Бойченко.

Накануне мы писали, что российские оккупанты берут под полный контроль населения захваченных территорий Донецкой области. В частности, в соседних с Мариуполем селах стали проверять телефоны даже у школьников.

Также, по информации заместителя мэра Петра Андрющенко, захватчики проводят тотальную зачистку в селах, прилегающих к Мариуполю. Речь идет о тех населенных пунктах, к северу от уничтоженного оккупантами города, где расквартированы русские войска.

Напомним, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров рассказывал, что российские захватчики ограничивают доступ к социальной и гуманитарной помощи на оккупированных территориях Запорожской области.

Так, для получения неких видов денежной помощи оккупанты уже требуют паспорт рф. При этом "социальный уголь, несмотря на обещания, дают только нескольким категориям получателей".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

16:34 В Минобороны рассказали об изменениях выплат военным

Новина з фото

16:31 Пропагандиста Мангушева догнала карма: террористу в Луганской области прострелили голову

Новина з фото

16:15 Помог коллеге и загремел в тюрьму: измаильца будут судить из-за переправы призывника за границу

15:58 "Это не место для прикрытия преступлений": страны Балтии и Польша выступили против участия рф в Олимпиаде

Новина з фото

15:44 Украли почти 100 миллионов гривен: экс-начальник Южного филиала Администрации портов Украины под подозрением

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:30 Немецкий тренер по футболу оказался агентом кремля: что ему угрожает

Новина з фото

15:13 Авария на подстанции: Денис Шмыгаль распорядился привезти в Одессу мощные генераторы

Новина з фото

14:50 Порывистый ветер и снег: народный синоптик рассказала про погоду на завтра

14:26 Иранского режиссера Панахи освободили из известной тюрьмы в Тегеране: голодовка помогла

Новина з фото

14:24 Залужный встретился с маленьким художником из Бердянска, который собирает деньги на ВСУ

Новина з відео

14:00 "Ураган" принес золото: украинец выиграл на Кубке мира по фристайлу удивительным прыжком

Новина з відео

13:47 "Чистка паразитов": Дурнев высмеял Тодоренко, собиравшуюся делать клизму, и не только

Новина з відео

13:26 Зеленская рассказала, в каких музеях Нидерландов заработали украиноязычные аудиогиды

Новина з відео

12:27 В Чили бушуют лесные пожары: уже пятеро погибших

Новина з відео

11:53 Обмен военнопленными: домой вернулись 116 защитников Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

23:53 У Дорна выйдет трек в соавторстве с россиянином: как оправдался певец

Новина з відео

21:05 Есть понимание, что начать переговоры о членстве Украины в ЕС можно в этом году, — Зеленский

Эксклюзив

18:30 Актуально или нет: как одесситы относятся к дерусификации

Новина з відео

17:14 В Одесской области разоблачили коррупционную схему оформления документов моряков: подробности

Новина з відео

17:00 Гороскоп на 4 февраля: Близнецам — уединение и отдых, Девам — встать на путь перемен

Эксклюзив

08:00 Истребители F-16 для Украины: взгляд из Конгресса США

Эксклюзив

19:00 Саммит о вступлении Украины в ЕС прошел под сирены и взлеты российских носителей ракет "Кинжал": все подробности встречи

Эксклюзив

18:00 "Бить, вывозить поездами или не обращать внимания?": интервью с Ириной Фарион о методах борьбы с русскоязычными

17:03 В Харькове обговорили новый генплан города: что планируют изменить

17:01 Танцы Лаврова с бубном: что представляют собой потенциальные союзники россии в Африке

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

15:26 Деньги в диване и нажива на ВСУ: самые громкие коррупционные скандалы, шокировавшие Украину на этой неделе

08:00 Что ждать от гривни в 2023 году

Эксклюзив

17:30 "Ближайшие месяцы будут тяжелыми. Следует приготовиться к большим потерям", — Кузан

Эксклюзив

17:09 Астролог назвала даты, когда ждать ракетных обстрелов в феврале

16:31 Ничего святого: как пропагандисты кремля от бессилия вспоминают бога, а действуют как сатана

Актуальное по теме

None 4 Февраль 16:34

В Минобороны рассказали об изменениях выплат военным

None 4 Февраль 16:36

Пропагандиста Мангушева догнала карма: террористу в Луганской области прострелили голову

None 4 Февраль 16:38

Помог коллеге и загремел в тюрьму: измаильца будут судить из-за переправы призывника за границу

None 4 Февраль 16:10

"Это не место для прикрытия преступлений": страны Балтии и Польша выступили против участия рф в Олимпиаде

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB