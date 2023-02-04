Российские захватчики вывозят из Мариуполя завалы домов вместе с телами погибших

Армия рф пытается скрыть собственные преступления

Российские оккупанты продолжают разрушать Мариуполь. В ходе блокады они уничтожили более 1300 гражданских объектов. Сейчас же захватчики вывозят из города следы собственных преступлений, в том числе тела погибших гражданских.

Об этом в эфире FREEДОМ рассказал мэр города Вадим Бойченко.

Что известно

По словам законного мэра Мариуполя Вадима Бойченко, за время оккупации россияне целенаправленно уничтожили 50% многоквартирных домов города. А это более 1300 объектов.

Теперь же оккупанты пытаются скрыть следы своих преступлений. Ведь в каждом здании остались тела убитых мирных мариупольцев. Уже около 200 домов снесены. Еще почти 800 — в планах.

"В Мариуполе россияне совершили самое жестокое преступление. Если в начале оккупации города они редко, но доставали тела, то теперь и этого не делают — разбирают завалы, вывозят на мусор бетон вместе с телами", — рассказал Вадим Бойченко.

Накануне мы писали, что российские оккупанты берут под полный контроль населения захваченных территорий Донецкой области. В частности, в соседних с Мариуполем селах стали проверять телефоны даже у школьников.

Также, по информации заместителя мэра Петра Андрющенко, захватчики проводят тотальную зачистку в селах, прилегающих к Мариуполю. Речь идет о тех населенных пунктах, к северу от уничтоженного оккупантами города, где расквартированы русские войска.

Напомним, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров рассказывал, что российские захватчики ограничивают доступ к социальной и гуманитарной помощи на оккупированных территориях Запорожской области.

Так, для получения неких видов денежной помощи оккупанты уже требуют паспорт рф. При этом "социальный уголь, несмотря на обещания, дают только нескольким категориям получателей".